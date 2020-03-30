В Бишкеке 30 марта солнечно. Температура воздуха ожидается +19 градусов. День увеличился до 12 часов 39 минут.

В столице в связи с введением режима чрезвычайного положения действует комендантский час.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

У кого намечается той

Данияр Амангельдиев

Родился 30 марта 1982 года в селе Чуй. Мэр города Токмак.

Эдгар Бернхардт

Родился 30 марта 1986 года в селе Новопавловка Чуйской области. С 2014 года игрок сборной Кыргызстана по футболу (полузащитник).

Памятные даты

Подписан договор о продаже царской Россией Аляски США

Произошло это в 1867 году. Американцы приобрели земли за $7,2 миллиона (по 2 цента за акр).

Царское правительство пыталось избавиться от Аляски и Алеутских островов еще раньше, но первым переговорам помешала Гражданская война в США.

В самой Америке в то время было мало желающих приобретать огромную территорию, которую противники сделки называли заповедником для белых медведей. Сенат США ратифицировал договор лишь большинством в один голос. Но когда на Аляске обнаружили золото и минеральные ресурсы, эта сделка была признана главным достижением администрации президента Эндрю Джонсона.

Люди, которые меняли мир

Родился борец Кенжебек Омуралиев

В 1967 году в селе Кызыл-Туу (ныне Джумгальский район) родился борец вольного стиля, призер чемпионата мира Кенжебек Омуралиев.

Считается лучшим борцом Кыргызстана XX века.

В 1989 году стал призером чемпионата СССР, в 1991-м выиграл чемпионат СССР и Спартакиаду народов СССР. В 1993 году занял 5-е место чемпионата Азии, в 1994-м завоевал бронзовую медаль чемпионата мира и занял 4-е место на Азиатских играх. В 1998–2005 годах был главным тренером национальной сборной Кыргызстана.

Умер архитектор Геннадий Кутателадзе

Фото из интернета. Геннадий Кутателадзе

Родился 25 августа 1931 года в городе Маргелане Республики Узбекистан.

Заслуженный архитектор КР Геннадий Кутателадзе за время 30-летней профессиональной деятельности создал десятки проектов, которые по-прежнему украшают Бишкек. Среди них — здания музея Михаила Фрунзе, бывшего Министерства автомобильного транспорта и Министерства строительства, института «Киргиздортранспроект».

К наиболее значимым работам можно отнести центральную площадь Ала-Тоо, застройку улицы Советской (ныне улица Абдрахманова).

Фото ЦГА КФФД КР. Один из проектов Геннадия Кутателадзе Ошский рынок

Более 10 лет Геннадий Кутателадзе посвятил крупной комплексной работе — проекту детальной планировки центра Фрунзе. Он возглавлял градостроительный совет города, работал главным архитектором столицы.

Умер 30 марта 2015 года.