В Бишкеке 29 марта солнечно. Температура воздуха ожидается +17 градусов. День увеличился до 12 часов 36 минут.

В столице в связи с введением режима чрезвычайного положения действует комендантский час.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

У кого намечается той

Эркин Абдыкалыков

Родился 29 марта 1968 года в городе Фрунзе. Генеральный директор ОАО «Бишкектеплосеть».

Мирлан Мурзаев

Родился 29 марта 1990 года в городе Кочкор-Ате. Член национальной сборной КР по футболу (нападающий).

Памятные даты

День рождения кока-колы

В марте 1886 года в Атланте полковник Джон Пембертон, фармацевт по образованию, пытался найти средство от головной боли. С этой целью он сварил необычный сироп карамельного цвета. В рецептуру напитка входили отвар листьев коки, сахар и кофеин. Потому по своему действию напиток получился довольно стимулирующим.

Сироп был сладким и густым, Пембертон довольно высоко оценил вкусовые качества своего творения. Он решил продавать его через аптеку «Джейкобс». Первые порции сиропа стали продаваться именно здесь по пять центов за стакан. На первых порах коку раскупали в количестве девяти стаканов в день.

Позже в напиток начали добавлять газированную воду. Примерно в то же время напиток получил название «Кока-кола». Название и оригинальный шрифт придумал Фрэнк Робинсон — друг и партнер Джона Пембертона.

Люди, которые меняли мир