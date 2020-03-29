В Бишкеке 29 марта солнечно. Температура воздуха ожидается +17 градусов. День увеличился до 12 часов 36 минут.
В столице в связи с введением режима чрезвычайного положения действует комендантский час.
У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.
У кого намечается той
Эркин Абдыкалыков
Родился 29 марта 1968 года в городе Фрунзе. Генеральный директор ОАО «Бишкектеплосеть».
Мирлан Мурзаев
Родился 29 марта 1990 года в городе Кочкор-Ате. Член национальной сборной КР по футболу (нападающий).
Памятные даты
День рождения кока-колы
В марте 1886 года в Атланте полковник Джон Пембертон, фармацевт по образованию, пытался найти средство от головной боли. С этой целью он сварил необычный сироп карамельного цвета. В рецептуру напитка входили отвар листьев коки, сахар и кофеин. Потому по своему действию напиток получился довольно стимулирующим.
Сироп был сладким и густым, Пембертон довольно высоко оценил вкусовые качества своего творения. Он решил продавать его через аптеку «Джейкобс». Первые порции сиропа стали продаваться именно здесь по пять центов за стакан. На первых порах коку раскупали в количестве девяти стаканов в день.
Позже в напиток начали добавлять газированную воду. Примерно в то же время напиток получил название «Кока-кола». Название и оригинальный шрифт придумал Фрэнк Робинсон — друг и партнер Джона Пембертона.
Люди, которые меняли мир
Родился государственный деятель Сопубек Бегалиев
В 1931 году в селе Чон-Таш родился государственный и общественный деятель Кыргызской Республики Сопубек Бегалиев.
В 1960 году назначен заместителем председателя Госплана Киргизской ССР. В 1961-м — заместителем заведующего отделом ЦК Коммунистической партии Киргизии. В 1962-м стал министром местного хозяйства Киргизской ССР. В 1963-м — министром коммунального хозяйства Киргизской ССР. С 1964-го — первый заместитель председателя Госплана Киргизской ССР. В 1968-1991 годы — заместитель председателя Совета министров, председатель Госплана Киргизской ССР. В 1991 году приглашен работать советником президента СССР Михаила Горбачева по экономическим вопросам республик Средней Азии.
В 1994 году избран председателем Совета Ассамблеи народа Кыргызстана, который возглавлял до конца жизни.
Умер в 2001 году.
Умер поэт Кемел Бакашов
Родился 24 июля 1936 года в селе Ак-Булун Иссык-Кульской области. Всю жизнь проработал учителем в школе имени Ыбырая Туманова.
Талантливый педагог Кемел Бакашов являлся не менее талантливым журналистом. Вся его творческая жизнь тесно связана с газетой «Исык-Кол правдасы».
Многогранный талант Кемела Бакашова проявился и в его поэтической деятельности. Он автор трех поэтических сборников «Ата журт жана махабат», «Он сегиз жаш», «Куу залкары Ыбрай Туман уулу». Песня на его стихи «Он сегиз жаш» является поистине гимном любви, молодости, красоты. Песня «Кыргыз жерим» звучала в исполнении народного артиста Булата Минжилкиева на сцене знаменитого театра «Ла-Скала».
Умер 29 марта 2018 года.