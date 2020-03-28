В Бишкеке 28 марта облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха ожидается +14 градусов. День увеличился до 12 часов 33 минут.

В столице в связи с введением режима чрезвычайного положения действует комендантский час.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

Памятные даты

Час Земли

Время проведения Часа Земли в 2020 году — 28 марта с 20.30 до 21.30 по местному времени.

Час Земли — это глобальная ежегодная международная акция, организованная Всемирным фондом дикой природы, которая проводится ежегодно в одну из последних суббот марта. Она заключается в том, что в этот день в назначенное время люди в разных странах мира на один час отключают свет и другие электроприборы.

Смысл этой акции — привлечь максимально широкое внимание всего мирового сообщества к проблеме изменения климата нашей планеты, показать свою поддержку идеи необходимости объединенных действий в решении данной экологической проблемы.

В США запатентована стиральная машина

Фото из интернета

28 марта 1797 года в США Натаниэль Бриггс из Нью Гемпшира запатентовал первую стиральную машину.

Она была совсем не похожа на те устройства, которыми мы пользуемся сегодня, но основную функцию — облегчение ручной стирки — выполняла. Основу конструкции первой стиральной машины представлял деревянный ящик на подвижной раме.

Год за годом стиральные машины становились все совершеннее — они научились полоскать, отжимать, сами выключаться, обладают несколькими режимами стирки, уменьшились в размерах. Техническая эволюция стиральных машин сопровождалась и их эстетическим совершенствованием. Кроме инженеров, над этими изделиями работали еще и дизайнеры.

Люди, которые меняли мир