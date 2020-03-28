В Бишкеке 28 марта облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха ожидается +14 градусов. День увеличился до 12 часов 33 минут.
В столице в связи с введением режима чрезвычайного положения действует комендантский час.
У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.
Памятные даты
Час Земли
Время проведения Часа Земли в 2020 году — 28 марта с 20.30 до 21.30 по местному времени.
Час Земли — это глобальная ежегодная международная акция, организованная Всемирным фондом дикой природы, которая проводится ежегодно в одну из последних суббот марта. Она заключается в том, что в этот день в назначенное время люди в разных странах мира на один час отключают свет и другие электроприборы.
Смысл этой акции — привлечь максимально широкое внимание всего мирового сообщества к проблеме изменения климата нашей планеты, показать свою поддержку идеи необходимости объединенных действий в решении данной экологической проблемы.
В США запатентована стиральная машина
28 марта 1797 года в США Натаниэль Бриггс из Нью Гемпшира запатентовал первую стиральную машину.
Она была совсем не похожа на те устройства, которыми мы пользуемся сегодня, но основную функцию — облегчение ручной стирки — выполняла. Основу конструкции первой стиральной машины представлял деревянный ящик на подвижной раме.
Год за годом стиральные машины становились все совершеннее — они научились полоскать, отжимать, сами выключаться, обладают несколькими режимами стирки, уменьшились в размерах. Техническая эволюция стиральных машин сопровождалась и их эстетическим совершенствованием. Кроме инженеров, над этими изделиями работали еще и дизайнеры.
Люди, которые меняли мир
Родился живописец Александр Игнатьев
Народный художник Киргизской ССР, лауреат Государственной премии Киргизской ССР имени Токтогула родился 28 марта 1906 года в городе Валуйки Белгородской области.
С 1934-го член Союза художников СССР.
В историю кыргызского искусства один из старейших художников Кыргызстана вошел как мастер лирического и индустриального пейзажа. Им созданы работы, посвященные горной природе, жизни животноводов высокогорья и новостройкам социалистической Киргизии. Разработал тему Токтогульской ГЭС, которая на много лет стала главной темой его творчества.
Награжден орденом Знак Почета, медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», четырьмя почетными грамотами Верховного совета Киргизской ССР, занесен в летопись Трудовой славы Киргизской ССР.
Участник республиканских, всесоюзных и международных выставок. Работы находятся в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, в музеях СНГ.
Умер в 1998 году.