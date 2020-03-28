01:00
USD 80.20
EUR 88.31
RUB 1.03
Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 28 марта облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха ожидается +14 градусов. День увеличился до 12 часов 33 минут.

В столице в связи с введением режима чрезвычайного положения действует комендантский час.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

Памятные даты

Час Земли

Время проведения Часа Земли в 2020 году — 28 марта с 20.30 до 21.30 по местному времени.

Час Земли — это глобальная ежегодная международная акция, организованная Всемирным фондом дикой природы, которая проводится ежегодно в одну из последних суббот марта. Она заключается в том, что в этот день в назначенное время люди в разных странах мира на один час отключают свет и другие электроприборы.

Смысл этой акции — привлечь максимально широкое внимание всего мирового сообщества к проблеме изменения климата нашей планеты, показать свою поддержку идеи необходимости объединенных действий в решении данной экологической проблемы.

В США запатентована стиральная машина

из интернета
Фото из интернета

28 марта 1797 года в США Натаниэль Бриггс из Нью Гемпшира запатентовал первую стиральную машину.

Она была совсем не похожа на те устройства, которыми мы пользуемся сегодня, но основную функцию — облегчение ручной стирки — выполняла. Основу конструкции первой стиральной машины представлял деревянный ящик на подвижной раме.

Год за годом стиральные машины становились все совершеннее — они научились полоскать, отжимать, сами выключаться, обладают несколькими режимами стирки, уменьшились в размерах. Техническая эволюция стиральных машин сопровождалась и их эстетическим совершенствованием. Кроме инженеров, над этими изделиями работали еще и дизайнеры.

Люди, которые меняли мир

Родился живописец Александр Игнатьев

Народный художник Киргизской ССР, лауреат Государственной премии Киргизской ССР имени Токтогула родился 28 марта 1906 года в городе Валуйки Белгородской области.

С 1934-го член Союза художников СССР.

В историю кыргызского искусства один из старейших художников Кыргызстана вошел как мастер лирического и индустриального пейзажа. Им созданы работы, посвященные горной природе, жизни животноводов высокогорья и новостройкам социалистической Киргизии. Разработал тему Токтогульской ГЭС, которая на много лет стала главной темой его творчества.

Награжден орденом Знак Почета, медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», четырьмя почетными грамотами Верховного совета Киргизской ССР, занесен в летопись Трудовой славы Киргизской ССР.

Участник республиканских, всесоюзных и международных выставок. Работы находятся в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, в музеях СНГ.

Умер в 1998 году.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148292/
просмотров: 201
Версия для печати
Материалы по теме
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Популярные новости
Среди новых зараженных&nbsp;&mdash; жители Бишкека и&nbsp;Чуйской области Среди новых зараженных — жители Бишкека и Чуйской области
Комендантский час. Что нельзя делать Комендантский час. Что нельзя делать
В&nbsp;Бишкеке вводят комендантский час В Бишкеке вводят комендантский час
В&nbsp;Кыргызстане из-за коронавируса в&nbsp;реанимации находятся шесть человек В Кыргызстане из-за коронавируса в реанимации находятся шесть человек
Бизнес
Рекомендации от&nbsp;Dos Credobank Рекомендации от Dos Credobank
&laquo;Бакай Банк&raquo;: Как получить перевод &laquo;Золотая Корона&raquo; не&nbsp;выходя из&nbsp;дома «Бакай Банк»: Как получить перевод «Золотая Корона» не выходя из дома
Выдержит&nbsp;ли мобильная сеть в&nbsp;Кыргызстане &laquo;карантинные&raquo; нагрузки? Выдержит ли мобильная сеть в Кыргызстане «карантинные» нагрузки?
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. Как передать показания и&nbsp;оплатить услуги удаленно «Газпром Кыргызстан». Как передать показания и оплатить услуги удаленно
28 марта, суббота
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
00:09
В Бишкеке 98 человек задержали за нарушение комендантского часа
27 марта, пятница
23:50
Apple отложила выпуск iPhone 12 из-за пандемии коронавируса
23:11
Режим ЧП в Кыргызстане. Въезд в Токмак для лиц без прописки ограничили
22:45
После трех лет комы футболист «Аякса» очнулся: самостоятельно сидит и ест
22:00
Режим ЧП в Бишкеке. Комендатура выпишет пропуск сотрудникам предприятий
21:31
Коронавирус в Кыргызстане. Жители Иссык-Куля купили хлор и обработали свои дома