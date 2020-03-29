10:30
USD 80.20
EUR 88.31
RUB 1.03
Общество

Температурные рекорды. Самым жарким было 29 марта 1962 года

Самым теплым в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было 29 марта 1962 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +28,1 градуса.

Самым холодным 29 марта было в 2015-м, когда столбик термометра опустился до отметки −7,6 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет данные о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные данные взяты с 1936 по 2020 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры марта для столицы составляет +5,2 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был март 2016 года, когда средняя температура составила +10,9 градуса.

Самым холодным — март 1898-го. Тогда среднемесячная температура составила −1,1 градуса.

Согласно прогнозу Агентства по гидрометеорологии, 29 марта в Бишкеке без осадков, ночью +4-6 градусов, а днем воздух прогреется до +11-13 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148222/
просмотров: 317
Версия для печати
Материалы по теме
Температурные рекорды. Самым жарким было 28 марта 1962 года
Температурные рекорды. Самым жарким было 22 марта 2018 года
Температурные рекорды. Самым жарким было 21 марта 1971 года
Температурные рекорды. Самым жарким было 15 марта 2008 года
Температурные рекорды. Самым жарким было 14 марта 1964 года
Температурные рекорды. Самым теплым было 8 марта 2016 года
Температурные рекорды. Самым теплым было 1 марта 2016 года
Температурные рекорды. Самым теплым было 29 февраля 2016 года
Температурные рекорды. Самым теплым было 23 февраля 1958 года
Температурные рекорды. Самым теплым было 22 февраля 1963 года
Популярные новости
Среди новых зараженных&nbsp;&mdash; жители Бишкека и&nbsp;Чуйской области Среди новых зараженных — жители Бишкека и Чуйской области
В&nbsp;Кыргызстане из-за коронавируса в&nbsp;реанимации находятся шесть человек В Кыргызстане из-за коронавируса в реанимации находятся шесть человек
Режим ЧП. Так выглядит маршрутный лист, но&nbsp;где его распечатать, непонятно Режим ЧП. Так выглядит маршрутный лист, но где его распечатать, непонятно
В&nbsp;Бишкеке около 160 человек задержали за&nbsp;нарушение комендантского часа В Бишкеке около 160 человек задержали за нарушение комендантского часа
Бизнес
ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo;: Специальные условия для рекламы сервисов доставки ИА «24.kg»: Специальные условия для рекламы сервисов доставки
Рекомендации от&nbsp;Dos Credobank Рекомендации от Dos Credobank
&laquo;Бакай Банк&raquo;: Как получить перевод &laquo;Золотая Корона&raquo; не&nbsp;выходя из&nbsp;дома «Бакай Банк»: Как получить перевод «Золотая Корона» не выходя из дома
Выдержит&nbsp;ли мобильная сеть в&nbsp;Кыргызстане &laquo;карантинные&raquo; нагрузки? Выдержит ли мобильная сеть в Кыргызстане «карантинные» нагрузки?
29 марта, воскресенье
10:09
Новых случаев заражения коронавирусом в Кыргызстане за сутки не регистрировали Новых случаев заражения коронавирусом в Кыргызстане за ...
10:03
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 29 марта
10:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В большинстве районов воздух чистый
09:50
Поддержка бизнеса, помощь уязвимым слоям. О чем говорили президент и премьер
09:40
За сутки число зараженных коронавирусом в мире выросло на 67,5 тысячи человек