Граждане Кыргызстана с лайнера Grand Princess вышли с карантина

Граждане Кыргызстана с круизного лайнера Grand Princess после карантина покинули специализированный центр и вернулись к месту постоянного проживания. Об этом сообщил департамент информации Министерства иностранных дел КР.
Круизный лайнер задержали на карантин у берегов штата Калифорния (США). Пассажиры были эвакуированы в специализированный центр в штате Джорджия для дальнейшего прохождения карантина.
В результате неоднократных тестов медики карантинного центра подтвердили отсутствие коронавирусной инфекции у двух граждан Кыргызстана.
За последние сутки в мире число людей, которые заразились коронавирусом, достигло 531 тысячу 860.