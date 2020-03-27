Режим ЧП в Бишкеке. Восемь отделений связи закрыли, у других новое время работы

В связи с введением чрезвычайного положения и комендантского часа в столице пересмотрен график работы отделений связи Бишкекского почтамта ГП «Кыргыз почтасы». Об этом сообщила пресс-служба ГРС.

Все отделения связи города работают с 9.00 до 18.00.

Временно закрыли восемь отделений связи — № 3, 4, 9, 19, 38, 42, 54 и 72. Все близлежащие отделения функционируют согласно новому графику.

Таким образом, с 27 марта в Бишкеке будут работать 52 отделения связи. При первой необходимости временно закрытые отделения возобновят работу.

На сегодня в Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.