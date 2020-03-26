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Общество

Пассажиры бизнес-класса транзитного рейса Москва — Бишкек нашлись

Пассажиры бизнес-класса транзитного рейса Москва — Бишкек нашлись. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Айнура Акматова.

По ее словам, они прошли исследования, но в другой обсервации. Основной поток пассажиров этого рейса, напомним, был размещен на трехдневный карантин в столичной школе-интернате № 1.

Айнура Акматова заверила, что сейчас у проверяющих уже «нет такого понятия, как бизнес-класс».

«При выходе из самолета все идут одним коридором, сдают анализы и распределяются по обсервациям. Если тесты окажутся отрицательными, спустя три дня мы отправляем людей на обязательный 14-дневный домашний карантин», — отметила Айнура Акматова.

Напомним, на борту самолета, следовавшего рейсом 1882, находилось 194 человека. Из них на обсервацию из аэропорта «Манас» в школу-интернат на автобусах доставили 150. У всех результаты анализов на наличие коронавируса оказались отрицательными.

На сегодня в Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148157/
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