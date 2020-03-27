В Бишкеке 27 марта без осадков. Температура воздуха ожидается +15 градусов. День увеличился до 12 часов 30 минут.

В столице в связи с введением режима чрезвычайного положения действует комендантский час.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

У кого намечается той

Гульсара Ажибекова

Фото из интернета. Кадр из фильма «Три дня в июле»

Родилась в 1950 году. В 1972-м окончила ГИТИС. Народная артистка Кыргызстана и Казахстана. Снялась в таких фильмах, как «Плач матери о манкурте» (2004), «Буранный полустанок», «Восхождение на Фудзияму», «Волны умирают на берегу», «Потомок белого барса», «Красное яблоко», и других.

Памятные даты

Создан Центральный исполнительный комитет Киргизской АССР

В 1927 году в Киргизии создается Центральный исполнительный комитет (ЦИК).

ЦИК — высший орган государственной власти СССР (в 1922-1936-х), а также союзных и автономных республик в составе СССР (в 1917-1938 годах) между съездами Советов.

Сессии комитета и его президиум принимали постановления и резолюции, подлежащие обязательному исполнению всеми органами на территории республики. Однако принятие законов входило в полномочия вышестоящих органов.

Председателем назначен Абдыкадыр Орозбеков.

Всемирный день театра

Фото 24.kg. Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева

Всемирный день театра — международный профессиональный праздник всех работников театра, отмечаемый ежегодно 27 марта. Этот праздник традиционно проходит под девизом «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами».



Установлен в 1961 году по инициативе делегатов IX конгресса Международного института театра.

День театра — профессиональный праздник работников театра: актеров, театральных режиссеров-постановщиков, продюсеров, светотехников, звукоинженеров, монтировщиков декораций и даже билетеров и гардеробщиков.

Люди, которые меняли мир

Родился врач Мирсаид Миррахимов

Фото из интернета. Мирсаид Миррахимов

Родился в 1927 году в городе Фрунзе.

Выдающийся ученый, врач-терапевт Мирсаид Миррахимов, академик Национальной академии наук КР и Академии медицинских наук СССР, заслуженный деятель науки Киргизской ССР, заслуженный врач Киргизской ССР. Автор 19 изобретений. Удостоен звания «Великий врач XXI века».

Академик Мирсаид Миррахимов — известнейший в мире ученый-клиницист, педагог, основоположник высокой медицины и кардиологии, создатель отечественной школы в этой отрасли.

Он внес большой вклад в дело подготовки кадров для здравоохранения республики, подготовил более 100 докторов и кандидатов наук. Ему принадлежит более 700 научных трудов.

Мирсаид Миррахимов — основоположник нового направления в науке — высокогорной медицины и кардиологии, создатель школы в этой отрасли. Внес крупный вклад в разработку биолого-физиологических основ адаптации человека к условиям высокогорья.

Он инициатор создания и совершенствования кардиологической службы в республике, повлиявшей на снижение в 1980-х годах смертности населения от болезней сердца на 15 процентов.

С 1977 по 2007 год он являлся бессменным директором Национального центра кардиологии и терапии. Несколько раз избирался депутатом Верховных Советов СССР и Киргизской ССР и Фрунзенского горсовета.

Фото из интернета. Памятник-бюст Мирсаиду Миррахимову в Бишкеке

В 2012 году в Бишкеке перед входом в Национальный центр кардиологии и терапии его имени установлен памятник-бюст. Его именем названа улица в Бишкеке.