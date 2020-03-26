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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Красный Полумесяц Кыргызстана и волонтеры раздают продукты пожилым

Работники Красного Полумесяца Кыргызстана совместно с волонтерами раздают продуктовые наборы тем, кто находится в группе особого риска по COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, утром в Бишкеке для доставки продуктов выехали 10 служебных и волонтерских машин.

«Их цель — оказать поддержку особенно уязвимым группам — одиноким пожилым, людям с инвалидностью и кризисным семьям. В регионах также дан старт продуктовой помощи совместно с управлениями социального развития», — отметили в штабе.

В набор входят нескоропортящиеся продукты питания: сахар, крупы, растительное масло и макаронные изделия. В Бишкеке в течение двух дней раздадут около 300 наборов. А в северных и южных областях — по 500.

Пункт сбора продуктов в Бишкеке находится по адресу: бульвар Эркиндик, 10. Помощь можно оказать через кошелек «Элсом» (в разделе «Покупка товаров и услуг», код агента 03407).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148106/
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