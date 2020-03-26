Кыргызстанцев в России просят временно воздержаться от попытки вернуться домой

Представители диаспоры кыргызов в России просят соотечественников воздержаться от передвижения и не планировать в ближайшее время поездки на родину. Обращение распространили среди мигрантов.

Отмечается, что в связи с введением режима чрезвычайного положения в некоторых регионах Кыргызстана авиасообщение с Россией ограничено.

«Как известно, сейчас в КР авиарейсы осуществляются только один раз в неделю из Москвы, Новосибирска, в Бишкек и Ош. Многие соотечественники не смогли вовремя уехать. Посольство Кыргызстана в РФ, миграционная служба и диаспора оказывают посильную помощь. Были случаи, когда представители диаспоры забирали к себе домой тех, кому некуда было пойти. Зная ситуацию в стране, просим не покупать билеты и пока оставаться в России. Не планируйте поездки, так как есть трудности с пересечением границы с Казахстаном», — рассказал один из активистов диаспоры Кубанычбек Осмонбеков.

По данным посольства КР в России, скопления мигрантов в аэропортах Москвы уже не наблюдается.