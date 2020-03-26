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Общество

Пианисты Кыргызстана могут принять участие в мастер-классе Азамата Сыдыкова

Пианист Азамат Сыдыков объявил о начале приема заявок на свои бесплатные онлайн-мастер-классы фортепианного искусства, а также на семинары по арт-предпринимательству и обучению в США. Об этом сообщили в Кыргызско-Американском фонде.

По его данным, дистанционные занятия открыты для молодых пианистов, граждан КР, и будут проходить регулярно с 1 апреля по 1 мая посредством приложения для видеоконференций Zoom.

Курсы открыты для пианистов в возрасте от 14 до 25 лет. Заявители должны отправить видеозаписи сольной программы (не более 10 минут).

Заявки принимаются до 31 марта 2020 года на вебсайте www.azasydykov.com/studio через заполнение регистрационной формы.

Заявка на участие должна включать имя, фамилию участника, репертуар, включая имена композиторов и названия произведений, ссылку на видеозапись в YouTube или Vimeo, краткую биографию.

Азамат Сыдыков — первый музыкант из Кыргызстана, выступивший в знаменитом нью-йоркском Карнеги-холле. Он выступал на самых престижных сценах Германии, Турции, Финляндии, Ирана, Швейцарии, Голландии, Украины, Китая, Италии, Испании и США.

Пианист проживает в Нью-Йорке, где в 2017-м основал Кыргызско-Американский фонд с его Евразийским культурным центром на Манхэттене, руководит Уилмингтонским музыкальным фестивалем на побережье Северной Каролины.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148064/
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