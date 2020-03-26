Вирус добра. Как врачей Каракола благодарят горожане за тяжелый труд в эти дни

В Караколе прошла акция «Вирус добра», во время которой добровольцы подарили врачам инфекционной больницы цветы. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

Медикам вручили букеты в благодарность за их самоотверженную борьбу против коронавируса, тяжелый труд в эти дни и помощь людям.

«Врачи и медицинский персонал инфекционного отделения города Каракола вторую неделю работают не покидая рабочих мест, не видя родных и близких. Мы таким образом выразили благодарность за профессионализм, заботу и терпение врачам, медсестрам и санитарам, которые поддерживают каждого пациента и ждут вместе с ними результаты анализов», — отметил один из организаторов акции Антон Анохин.

На сегодня в Кыргызстане 44 подтвержденных случая COVID-19.

На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели чрезвычайное положение и комендантский час.