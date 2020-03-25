21:13
USD 78.88
EUR 85.39
RUB 1.00
Общество

Умерла звезда «Девчат» Инна Макарова

Актриса Инна Макарова после продолжительной болезни умерла на 94-м году жизни. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на дочь актрисы Наталью Бондарчук.

Среди самых известных киноработ — роли в фильмах «Молодая гвардия», «Дорогой мой человек», «Девчата», «Высота», «Женитьба Бальзаминова».

Михаила Фомичева/ТАСС
Фото Михаила Фомичева/ТАСС. Инна Макарова

В издании отметили, что причину смерти дочь не уточнила. Однако в начале марта стало известно, что Инну Макарову госпитализировали и она находилась в больнице несколько дней.

Инна Макарова родилась 28 июля 1926-го в городе Тайге в Сибирском крае (ныне Кемеровская область). В 1943 году поступила во ВГИК, где училась в мастерской Сергея Герасимова. В 1948-м сыграла в картине Герасимова «Молодая гвардия» и получила за роль в этом фильме Сталинскую премию I степени.

С 1947 по 1959 год Инна Макарова была замужем за народным артистом СССР, актером и режиссером Сергеем Бондарчуком. Второй муж (1973-2013) — советский и российский хирург Михаил Перельман.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/148018/
просмотров: 1483
Версия для печати
Материалы по теме
Жительница Аламединского района обвиняет врачей горбольницы № 1 в смерти матери
Женщина, родившая недавно двойню, скончалась не в роддоме, а в Нацгоспитале
Скончался Эрнис Асек уулу — журналист и младший брат Мелиса Эшимканова
В Сузаке мать и двое детей умерли от отравления угарным газом
Скончалась известная джазовая исполнительница Нургиз Чекилова
Кого мы потеряли в 2019 году. Часть I
Сооронбай Жээнбеков: Болот Шамшиев воздвиг себе памятник творчеством и трудом
В Кыргызстане скончался кинорежиссер Болот Шамшиев
В Ленинском районном суде умер заключенный, которого привезли на санкцию
В городе Ош на автомойке умер школьник. Милиция назначила экспертизу
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. В&nbsp;штабе рассказали о&nbsp;заболевших из&nbsp;Бишкека Коронавирус в Кыргызстане. В штабе рассказали о заболевших из Бишкека
Девять продуктов, чтобы не&nbsp;заразиться коронавирусом Девять продуктов, чтобы не заразиться коронавирусом
Комендантский час. Что нельзя делать Комендантский час. Что нельзя делать
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Один заболевший переведен в&nbsp;реанимацию Коронавирус в Кыргызстане. Один заболевший переведен в реанимацию
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. Как передать показания и&nbsp;оплатить услуги удаленно «Газпром Кыргызстан». Как передать показания и оплатить услуги удаленно
&laquo;Яндекс.Такси&raquo;: мы&nbsp;отключили сервис, хотя такси признано важным видом транспорта «Яндекс.Такси»: мы отключили сервис, хотя такси признано важным видом транспорта
Beeline наращивает мощности сети: 50&nbsp;новых 4G-станций по&nbsp;стране Beeline наращивает мощности сети: 50 новых 4G-станций по стране
Как пополнить баланс с&nbsp;помощью банковской карты не&nbsp;выходя из&nbsp;дома (пошагово) Как пополнить баланс с помощью банковской карты не выходя из дома (пошагово)
25 марта, среда
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 26 марта: днем без осадков Прогноз погоды в Кыргызстане на 26 марта: днем без осад...
20:54
Владимир Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию
20:48
Врачи-эпидемиологи обеспечены всей необходимой экипировкой
20:36
Он сам не захотел. В ГКНБ опровергают заявление адвоката Алмазбека Атамбаева
20:12
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень немного снизился во всех районах