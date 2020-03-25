Умерла звезда «Девчат» Инна Макарова

Актриса Инна Макарова после продолжительной болезни умерла на 94-м году жизни. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на дочь актрисы Наталью Бондарчук.

Среди самых известных киноработ — роли в фильмах «Молодая гвардия», «Дорогой мой человек», «Девчата», «Высота», «Женитьба Бальзаминова».

Фото Михаила Фомичева/ТАСС. Инна Макарова

В издании отметили, что причину смерти дочь не уточнила. Однако в начале марта стало известно, что Инну Макарову госпитализировали и она находилась в больнице несколько дней.

Инна Макарова родилась 28 июля 1926-го в городе Тайге в Сибирском крае (ныне Кемеровская область). В 1943 году поступила во ВГИК, где училась в мастерской Сергея Герасимова. В 1948-м сыграла в картине Герасимова «Молодая гвардия» и получила за роль в этом фильме Сталинскую премию I степени.

С 1947 по 1959 год Инна Макарова была замужем за народным артистом СССР, актером и режиссером Сергеем Бондарчуком. Второй муж (1973-2013) — советский и российский хирург Михаил Перельман.

