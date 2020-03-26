В Бишкеке 26 марта без осадков. Температура воздуха ожидается +9 градусов. День увеличился до 12 часов 27 минут.

В столице в связи с введением режима чрезвычайного положения действует комендантский час.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

У кого намечается той

Фархад Бекманбетов

Родился 26 марта 1976 года. Директор Кыргызского государственного цирка имени Абубакира Изибаева.

Жылдызбек Исакулов Родился 26 марта 1977 года в Исфане. Председатель Фонда по управлению государственным имуществом.

Наталья Никитенко

Родилась 26 марта 1979 года во Фрунзе. Депутат Жогорку Кенеша от партии «Ата Мекен».

Памятные даты

«Фиолетовый день» (День больных эпилепсией)

Фото www.purpleday.org

26 марта во всем мире проводится «Фиолетовый день» (Purple Day). Это ежегодное международное мероприятие, целью которого является повышение осведомленности об эпилепсии.

Кессиди Меган, страдающая от эпилепсии, решила показать другим людям, что она ничем не отличается от них. За свои девять лет ребенок уже успел ощутить на себе некоторое пренебрежение со стороны взрослых и сверстников, которые воспринимали ее заболевание не совсем адекватно, считая его чем-то вроде легкой формы сумасшествия.

Чтобы развеять мифы о болезни, Кессиди Меган в 2008 году и придумала «Фиолетовый день». В этот день, 26 марта, все желающие могут выразить поддержку людям, которые живут с диагнозом «эпилепсия».

Начала работу социальная сеть «Одноклассники»

Одну из наиболее популярных сетей в странах СНГ — «Одноклассники» — основал русский веб-разработчик Альберт Попков, который пять лет трудился в Великобритании в сфере интернет-технологий. Он пытался создать уникальный сервис, вобравший в себя популярные элементы соцсетей и в то же время предназначенный для удовлетворения потребностей пользователей русскоязычного сегмента.

Закончив работу, Альберт Попков принял решение вернуться в Россию, где 26 марта 2006 года и стартовал его новый проект «Одноклассники», который первоначально был для автора только хобби.

Люди, которые меняли мир

Родился Актан Арым Кубат

Фото из интернета. Актан Арым Кубат

Родился 26 марта 1957 года. Народный артист КР, кинорежиссер, художник, актер.

С 1981-го работал в качестве художника-декоратора, художника-постановщика на киностудии «Кыргызфильм». В 1990 году дебютировал как режиссер документального кино с фильмом «Бежала собака» (производство «Кыргызфильм») в соавторстве с Эркином Рыспаевым, а в 1992-м снял первый игровой фильм «Где твой дом, улитка?»

Буквально через год Актан Арым Кубат снял фильм «Селкинчек», мировая премьера которого прошла на кинофестивале в Локарно, где картина получила главный приз в секции короткометражного кино. Это событие дало возможность Актану Арым Кубату познакомиться со своим французским продюсером Чедомиром Коларом, который в дальнейшем выступил главным продюсером его фильмов «Бешкемпир» (1998), «Маймыл» (2001), «Свет-аке» (2010) и «Кентавр» (2016).

Актан Арым Кубат активно участвует в общественной деятельности в области кино.

В 2016 году Актан Арым Кубат был признан одним из лучших режиссеров Азии, а «Бешкемпир» вошел в сто лучших фильмов Азии по версии сборника Пусанского кинофестиваля, который провел опрос среди 72 кинокритиков мира.