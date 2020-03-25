Отголоски массового заражения ВИЧ в 2007 году регистрируют до сих пор

В Кыргызстане отголоски заражения ВИЧ в больницах в 2007 году регистрируют до сих пор. В 2019-м зарегистрировано 5 таких случаев, в 2018 году — 6, в 2017-м — 13.

По данным Республиканского центра «СПИД», все это старые случаи инфицирования, ставшие известными только недавно.

«Ранее этих пациентов не обследовали, поскольку у них не было никаких признаков иммунодефицита. Новых случаев в больницах нет», — заверили в Республиканском центре инфекционного контроля.

Там напомнили, что после вспышки ВИЧ в 2007 году завели несколько уголовных дел на медсестер, у которых был выявлен ВИЧ. «Якобы они являлись причиной заражения. Но доказать вину очень сложно, поскольку нужно делать генотипирование вируса. Только так можно было бы сказать о намеренном заражении. Всегда должна быть презумпция невиновности», — отметили в учреждении.

В Кыргызстане вспышка внутрибольничного заражения произошла в 2006-2007 годах. Из 381 ребенка с парентеральным путем умерли 45. С 2005 по 2018 год правоохранительные органы возбудили 50 уголовных дел по внутрибольничным случаям заражения детей с ВИЧ. Наказаны единицы.