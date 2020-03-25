Как избежать заражения вирусами в больницах? Есть только один путь

В Кыргызстане ежегодно регистрируется несколько случаев внутрибольничного заражения ВИЧ. Все они, по данным республиканского центра «СПИД», имеют отношение к вспышке 2007-го, а новых случаев нет.

Какова вероятность заразиться чем-либо сегодня в наших больницах? Какие меры безопасности должны соблюдать медработники и соблюдают ли? Об этом 24.kg рассказал эпидемиолог Республиканского центра инфекционного контроля, кандидат медицинских наук Алексей Кравцов.

Фото 24.kg. Алексей Кравцов

— Какова вероятность подхватить вирусную инфекцию, передаваемую через кровь, в медучреждении?

— Почти нулевая. Но есть риск заразиться бактериальными инфекциями, поскольку они находятся на первом месте по распространенности — около 80 процентов. Остальные 20 процентов почти пополам делят вирусные и грибковые инфекции. Есть несколько гемоконтактных инфекций, за которыми мы наблюдаем, — ВИЧ, гепатиты В и С.

— Как передается инфекция?

— Есть три механизма передачи. Наиболее актуальный и часто реализуемый — от одного пациента другому — через инъекции, хирургические манипуляции, при диагностике (нестерильная эндоскопия).

Второй механизм — от пациента медработнику. Это происходит из-за нарушений правил предосторожности, допустим, не надели перчатки или средства защиты. Забыли либо их просто нет, администрация не обеспечивает.

Даже невидимая капелька крови от пациента с вирусным гепатитом В, попав на слизистую оболочку глаза медработника, способна вызвать у него гепатит.

Потому что входными воротами являются неповрежденные слизистые. Половой путь тоже имеет место быть. И когда человек возмущается, что полгода назад он ходил в больницу и виноваты медики, то надо разбираться. Вряд ли человек сам признается в беспорядочных половых связях.

И третий механизм — от медработника пациенту. Это наименее вероятный вариант. Никто намеренно заражать не будет. Хотя медики в группе риска. До внедрения вакцинации число инфицированных гепатитом В среди медработников всегда было в 5-6 раз больше, чем в общей популяции.

Вакцинацию проводят последние несколько лет, но за счет самих медиков. Это нарушение законодательства КР. Прививки и ежегодный медосмотр должны быть за счет медучреждения. Алексей Кравцов

Любой пациент, который приходит в больницу за оказанием медпомощи, рассматривается как потенциальный источник инфекции.

Свести к нулю инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, мы не можем. Всегда будут какие-то единичные случаи. Есть только один действенный метод свести до нуля — полностью отказаться от оказания/получения медпомощи.

— Что делается для предотвращения инфицирования в больницах?

— С 2003 года во всех стационарах республики внедрена система инфекционного контроля. Есть постановление правительства об основных мерах профилактики.

Читайте по теме Коронавирус в Кыргызстане. Кому в первую очередь надо сдать анализ: памятка

Стандартные меры предосторожности — мытье рук с мылом по алгоритму, спиртовым антисептиком и использование перчаток. Дополнительно — гигиенические средства по уходу за кожей рук. Это на 98 процентов способствует снижению передачи бактериальных и каких-то вирусных инфекций (коронавирус, энтеровирусы) от одного пациента другому.

Должны быть качественные средства индивидуальной защиты — медицинские трехслойные маски (средний слой обладает водоотталкивающим эффектом), очки, перчатки, клеенчатые фартуки, проколостойкая обувь. Медицинский халат никак не защищает медработника, он просто служит средством идентификации.

Также необходимо качественно обеззараживать любой многоразовый медицинский инструментарий. Стерилизация хорошо налажена почти во всех больницах. Однако есть нестерильные диагностические манипуляции. К примеру, гибкий эндоскоп — высокотехнологичный инструмент, который имеет оптику, его нельзя засунуть в автоклав. Нужно проводить химическую дезинфекцию высокого уровня. И с этим была беда. В 2019-м наш центр разработал специальное руководство, мы провели обучение для областных больниц. В этом году проведем семинары для закрепления знаний.

— Все ли медики соблюдают требования?

— Несмотря на то что в нормативных документах все прописано, проводятся семинары и создана кафедра с курсами эпидконтроля, иногда случаются промахи. Как правило, из-за необеспеченности госбольниц.

У нас дикое недофинансирование системы здравоохранения, не хватает кадров. В таких условиях происходят нарушения по инфекционному контролю. Алексей Кравцов

По нормам в реанимации одна медсестра закрепляется за одним тяжелым пациентом, если больные в сознании, то за тремя-четырьмя. У нас же бывает одна дежурная медсестра на все отделение реанимации с пятью-шестью койками. О чем может идти речь? О каких мерах инфекционного контроля?

Читайте по теме Можно ли использовать антисептики для рук? Ответ Чубака ажы Жалилова

То же самое с использованием антисептиков. Через тендеры покупают все самое дешевое. Что станет с руками медика, если он будет постоянно мыть руки дешевым мылом? Они станут сухими, начнут трескаться, превратятся в потенциальный источник инфекции. А это риск.

Спиртовые антисептики имеют в составе вспомогательные гигиенические компоненты по уходу за кожей рук. На них у медработников иногда возникает аллергия. Поэтому в больницах должен быть ассортимент антисептиков. В каждой палате должен висеть дозатор с антисептиком, но администрация не может себе позволить его купить из-за недостатка средств.

— Часто после заражения гепатитом С люди сетуют на поход к зубному. Как обстоят дела в стоматологиях?

— Основной проблемой являются стоматологические наконечники. Они подлежат стерилизации в автоклаве. Однако не все частные кабинеты имеют стерилизационные. Плюс у каждого изделия есть свой номинальный срок службы, после которого он может выйти из строя. А это дополнительные затраты. Наконечники дорогие, и не все их стерилизуют, лишь дезинфицируют снаружи специальным раствором. В этом плане нам предстоит еще много работы.