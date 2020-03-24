Активисты запустили флешмоб #үйдөбол с призывом к кыргызстанцам оставаться дома

Активная молодежь Кыргызстана призвала граждан оставаться дома во время карантина. Они записали видеоролик с хештегом #үйдөбол (#будьдома).
Актеры, певцы, блогеры и юмористы рассказывают о том, как весь мир борется с новой вирусной инфекцией COVID-19. Они призывают кыргызстанцев следовать рекомендациям врачей и оставаться дома, чтобы предотвратить массовое распространение заболевания.
Для этого молодые люди призвали кыргызстанцев:
- не использовать бывшие в употреблении маски;
- пользоваться антисептическими средствами;
- чаще мыть руки с мылом;
- не посещать места массового скопления людей;
- проветривать помещения;
- перейти на удаленку, работать из дома;
- соблюдать правила гигиены при чихании и кашле;
- по мере возможности поменьше ездить в общественном транспорте.
Участники флешмоба призывают кыргызстанцев присоединиться к их акции и не относиться равнодушно к безопасности остальных граждан страны.
На сегодня в Кыргызстане всего 42 подтвержденных случая COVID-19. Завтра на территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области вводится чрезвычайное положение.