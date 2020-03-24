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Общество

Активисты запустили флешмоб #үйдөбол с призывом к кыргызстанцам оставаться дома

Активная молодежь Кыргызстана призвала граждан оставаться дома во время карантина. Они записали видеоролик с хештегом #үйдөбол (#будьдома).

Актеры, певцы, блогеры и юмористы рассказывают о том, как весь мир борется с новой вирусной инфекцией COVID-19. Они призывают кыргызстанцев следовать рекомендациям врачей и оставаться дома, чтобы предотвратить массовое распространение заболевания. 

Для этого молодые люди призвали кыргызстанцев:

  • не использовать бывшие в употреблении маски;
  • пользоваться антисептическими средствами;
  • чаще мыть руки с мылом;
  • не посещать места массового скопления людей;
  • проветривать помещения;
  • перейти на удаленку, работать из дома;
  • соблюдать правила гигиены при чихании и кашле;
  • по мере возможности поменьше ездить в общественном транспорте.

Участники флешмоба призывают кыргызстанцев присоединиться к их акции и не относиться равнодушно к безопасности остальных граждан страны.

На сегодня в Кыргызстане всего 42 подтвержденных случая COVID-19. Завтра на территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области вводится чрезвычайное положение.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147846/
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