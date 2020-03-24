В парламенте Кыргызстана призывают закупить в Китае все необходимое для врачей

Депутат Жанар Акаев призвал немедленно купить врачам все необходимые медицинские принадлежности на деньги, которые поступили на счет Республиканского штаба по борьбе с коронавирусом. Об этом он заявил сегодня на заседании парламента.

По его словам, бизнесмены, организации, депутаты перечислили деньги на спецсчет. «Однако мы сейчас видим дефицит медицинских принадлежностей, и даже еды у врачей нет. Ни один сом еще не потрачен. Мы должны, не теряя ни минуты, закупить из Китая все необходимые средства», — подчеркнул Жанар Акаев.

Отметим, правительство и республиканский штаб открыли счет для сбора денег на мероприятия по борьбе с COVID-19. По данным Минфина, на 23 марта туда уже поступило 10 миллионов 294 тысячи 358 сомов. Кроме того, 1 миллиард 686 миллионов сомов предусмотрено из госбюджета.