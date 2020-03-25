В Бишкеке 25 марта облачно. Температура воздуха ожидается +9 градусов, ночью заморозки. День увеличился до 12 часов 24 минут.

В столице в связи с введением режима чрезвычайного положения действует комендантский час.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

У кого намечается той

Искандер Гаипкулов

Родился 25 марта 1979 года в селе Джаны-Арык Ошской области. Депутат Жогорку Кенеша от партии «Ата Мекен».

Памятные даты

Токмакский уезд переименован в Пишпекский

Уезд образован при формировании Семиреченской области в 1867 году. Первоначальное название — Токмакский уезд с центром в селе Большой Токмак (в настоящее время город Токмак).

В связи с принятием 25 марта (6 апреля) 1891-го Положения об управлении Акмолинской, Семипалатинской, Семиреченской, Уральской и Тургайской областями уезд переименован в Пишпекский, а его центром стал Пишпек.

В 1906 году состоял из трех участков: Пишпекского, Беловодского и Токмакского.

Люди, которые меняли мир

Родился географ Садыбакас Умурзаков

Родился 25 марта 1921 года в селе Джайылма Кантского района Чуйской области Кыргызстана. Физик, географ и историк географии, кандидат географических наук, почетный член Российского и Кыргызского географического общества.

Один из ведущих специалистов республики в области физико-географического районирования, картографии, топонимии и охраны окружающей среды. Опубликовал более 400 научных работ по проблемам развития географических наук, топонимики и комплексного картографирования Кыргызстана.

Один из основателей и президент (с 1964-го) Географического общества Кыргызстана. Лауреат Государственной премии КиргССР.

Автор «Атласа Киргизской ССР», признанного в 1990 году лучшим атласом, выпущенным в союзных республиках.

Умер в 2002-м.

В 2008 году парламент страны принял Закон «О присвоении географического названия «Пик Умурзакова» безымянной вершине высотой 4 тысячи 417 метров, расположенной в верховьях реки Аламедин».

Родился государственный деятель Тыныбек Алыкулов

Родился 25 марта 1959 года в Джалал-Абадской области.

Трудовую деятельность начал в 1985-м инженером в строительных предприятиях. Через 10 лет честной работы был избран депутатом Собрания народных представителей Жогорку Кенеша первого созыва.

Спустя три года занял пост министра охраны окружающей среды Кыргызстана. За время своей работы внес существенный вклад в экологическую безопасность страны. Последующие годы вел активную общественную деятельность.

Умер в 2016 году.

Умер манасчи Каба Атабеков

Родился в 1926 году в селе Торт-Куль Иссык-Кульской области.

Один из ярких представителей современной сказительской культуры, народный артист Кыргызстана.

Петь «Манас» начал с 10 лет. Начало своего сказительского творчества связывает с вещим сном, в котором благородный старец-всадник строго наказал ему читать эпос.

Много раз видел и слышал Саякбая Каралаева. Манера повествования Кабы Атабекова напоминает его стиль.



В столице был частым участником передач республиканского телевидения, снимался в кино, участвовал в конкурсах и фестивалях манасчи в качестве члена жюри, вел свой мастер-класс, воспитывая новое поколение манасчи-профессионалов.

Умер 25 марта 2008-го.