Велосипедисты будут доставлять продукты пожилым людям в Бишкеке

В Бишкеке гражданские активисты организовали велосипедную доставку продуктов для пожилых людей. Об этом 24.kg сообщили в ресурсном центре для пожилых.

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По его данным, представители велосообщества столицы решили помочь одиноким пожилым людям с закупкой продуктов, чтобы они не рисковали здоровьем и не выходили на улицу.

Отмечается, что после того как выстроится система оценки потребностей, планируется расширить количество велосипедистов-волонтеров.

Если вы знаете пожилых людей, которым необходима помощь с продуктами и лекарствами, звоните по номеру 0772525266.