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Общество

HRW призывает освободить Азимжана Аскарова на фоне ситуации с коронавирусом

Правозащитники призывают освободить Азимжана Аскарова, отмечая, что несправедливое задержание ставит его здоровье под угрозу. Об этом говорится в заявлении международной правозащитной организации Human Rights Watch.

Как отмечается, власти Центральной Азии в последние дни активизировали меры, чтобы замедлить распространение коронавируса.

22 марта правительство Кыргызстана объявило режим чрезвычайной ситуации и ввело ограничения на общественную жизнь. Такие меры важны и должны быть направлены, в частности, на защиту наиболее уязвимых слоев общества.

Кризисная ситуация представляет серьезную опасность для заключенных Кыргызстана.

Human Rights Watch

«Азимжан Аскаров, один из самых известных правозащитников Кыргызстана, провел почти 10 лет за решеткой. Ничто не оправдывает его задержание, и он должен быть освобожден, тем более сейчас это необходимо по гуманным соображениям», — считают правозащитники.

В сентябре 2010 года Аскарова приговорили к пожизненному заключению после трагической волны межэтнического насилия на юге Кыргызстана, в результате которой погибли сотни человек и разрушены тысячи домов. Рассмотрение его дела омрачили серьезные процессуальные нарушения, расплывчатые и плохо обоснованные обвинения в разжигании межнациональной розни и социальных беспорядках, а также утверждения о применении пыток, которые никогда не расследовались.

Слушание его дела в Верховном суде страны, назначенное на 6 апреля 2020 года, может стать последним шансом для судебной системы Кыргызстана предложить ему правосудие.

Human Rights Watch

Данное слушание могут отложить из-за чрезвычайной ситуации по COVID-19. Верховный суд Кыргызстана уже объявил, что из соображений охраны здоровья и безопасности, наблюдателям не разрешат присутствовать на судебных процессах в ближайшие недели.

Как отмечают правозащитники, люди, находящиеся под стражей, особенно подвержены риску заражения коронавирусом из-за плохого доступа к медицинскому обслуживанию и скученности людей в местах заключения.

Власти Кыргызстана должны принять срочные меры, чтобы гарантировать надлежащую медицинскую помощь и защитные меры против COVID-19 для всех заключенных и персонала тюрем. Сокращение числа заключенных, в том числе путем освобождения заключенных с низким уровнем риска, является ключевым фактором в ограничении воздействия вируса в местах заключения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147737/
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