24 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» «Востокэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Щербет, Шералиева, Масалиева, Суулу-Тор, Мин-Куш);

9.30-12.00 — отрезки улиц Власова, Патриса Лумумбы, Профсоюзной, Каракумской, Ильменской, Нарвской, Волковой, Троицкой, Очаковского;

12.00-17.00 — отрезки улиц Дубосековской, Чуй, Кайназарова, Месароша, Власова, 9 Января, Манаса;

9.00-17.00 — отрезки улиц Тоголока Молдо, Токтогула, Московской, Панфилова, 17.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Мраморное, Пригородное (улицы Марта, Широкая, Нижняя, Дорожная, Новая, Гагарина), Кара-Жигач (улицы Людмилы), Лебединовка (улицы Чапаева, 8 Марта, Марата, Луганская, Кирова, 9 Мая), Восток (улицы Ленина, Озерная, Заречная);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Новопавловка (улицы Ала-Арчинская, Лавровых, Почтовая, Садовая, Фрунзе, Советская, Комсомольская), Конуш (улицы Западная, Кебекбаева, Школьная, Шопокова), Сокулук (улицы 40 лет Победы, Фрунзе, переулок 40 лет Победы), Северное (улица Матросова);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Винсовхоз (детский сад), Садовое (переулок Кавказский), Беловодское (улицы Фрунзе, Красноармейская, Лермонтова), Сретенка (улица Центральная);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Чалдыбар (улица Октябрьская, 1-45), кошары;

Кантский РЭС

9.00-18.00 — села Люксембург (улицы Ваккера, Западная, Токмакская, Советская, Коминтерна, Киргизская, Тельмана, Льва Толстого), Киршелк (улицы Садовая), Новопокровка (улицы Ленина, Советская), город Кант (улицы Колхозная, Карла Маркса, Толстого, Пролетарская, Кирпичная, Спортивная, Ломоносова, Морозова);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — села Кошой (улицы Тургунбекова, Бакир уулу Эмиль), Ак-Бешим (улицы Карачева, Ороз, Ленина, Чомотой).

3 Иссык-Кульская область

Джети-Огузский РЭС:

9.00-18.00 — курорт Джети-Огуз, село Богатыровка;