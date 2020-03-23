Марсоход прислал панорамное селфи с Красной планеты

Марсоход «Кьюриосити» установил рекорд по крутизне местности, на которую он когда-либо поднимался. Перед этим он сделал селфи, показав каменистую местность вокруг. Новую фотографию опубликовало NASA.

360-градусный снимок состоит из 86 фотографий, которые марсоход передал на Землю. На представленном кадре «Кьюриосити» находится примерно на 3,4 метра ниже конечной точки своего очередного путешествия.

NASA также впервые показало, как ровер делает подобные фотографии с помощью своей «селфи-палки». На одной из «рук» марсохода устройства есть камера, которая может использоваться не только для изучения Марса, но и для рассмотрения «Кьюриосити». Камера имеет небольшой угол обзора, поэтому для панорамных кадров приходится делать много снимков.