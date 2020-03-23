У жителей Джалал-Абада изъяли 12 дробовиков и травматический пистолет

В Джалал-Абадской области за неделю у жителей изъяли 13 единиц огнестрельного оружия. Об этом сообщила пресс-служба регионального УВД.

По ее данным, с 16 по 21 марта в ходе рейда у местных жителей нашли и изъяли 12 дробовиков (гладкоствольное огнестрельное оружие) и травматический пистолет.

В ведомстве подчеркивают, что сельчане добровольно выдали оружие сотрудникам милиции.

«С начала года выявлено 54 случая незаконного хранения огнестрельного оружия, в 2019-м за тот же период показатель составлял 51 факт», — заключили в УВД области.