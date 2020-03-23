10:40
USD 83.53
EUR 90.10
RUB 1.07
Общество

В Китае выздоровели около 90 процентов зараженных коронавирусом

Число больных новым типом коронавируса в Китае снижается, в настоящий момент в больницах остаются 5 тысяч 120 человек, при этом почти 90 процентов зараженных выздоровели. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 81 тысячи 93 человек, из них 72 тысячи 703 человека излечились и выписаны из больниц, что составляет 89,65 процента от общего числа заболевших.

В провинции Хубэй, очаге эпидемии, смертность составила 4,65 процента. В городе Ухань — 5 процентов. Всего эпидемия унесла жизни 3 тысяч 270 человек, смертность в среднем по Китаю составила 4 процента.

На сегодня в Кыргызстане зарегистрировали 14 случаев заражения коронавирусом. В республике ввели режим чрезвычайной ситуации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147589/
просмотров: 541
Версия для печати
Материалы по теме
У пассажиров рейса Москва — Бишкек, прибывшего вчера, коронавирус не обнаружен
Алгоритм размещения под карантин зависит от эпидемиологической ситуации в мире
ЧС в Кыргызстане. Более 130 туристов из Египта и Таиланда вернулись в Бишкек
Расходы счета для борьбы с коронавирусом отследит наблюдательный совет
Вот что значит мыть руки. Вызовы медиков 103 в связи с инфекциями сократились
За сутки число заразившихся коронавирусом в мире выросло на 28,8 тысячи человек
Экспресс-тесты для диагностики коронавируса распределили по регионам Кыргызстана
Коронавирус в Кыргызстане. Один заболевший переведен в реанимацию
Коронавирус в Кыргызстане. Присоединяйтесь к флешмобу в поддержку медиков
ЧС в Кыргызстане. Километровая пробка образовалась на въезде в Бишкек
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит 19&nbsp;марта Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит 19 марта
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. В&nbsp;штабе рассказали о&nbsp;заболевших из&nbsp;Бишкека Коронавирус в Кыргызстане. В штабе рассказали о заболевших из Бишкека
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит 20&nbsp;марта Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит 20 марта
Девять продуктов, чтобы не&nbsp;заразиться коронавирусом Девять продуктов, чтобы не заразиться коронавирусом
Бизнес
Стартовали доставка SIM-карт и&nbsp;пополнение баланса на&nbsp;дому по&nbsp;всему Кыргызстану Стартовали доставка SIM-карт и пополнение баланса на дому по всему Кыргызстану
Звонки на&nbsp;все номера горячих линий для абонентов О! БЕСПЛАТНЫЕ Звонки на все номера горячих линий для абонентов О! БЕСПЛАТНЫЕ
Организуем работу в&nbsp;интернете на&nbsp;дому. Доставим Wi-Fi вингл или роутер бесплатно Организуем работу в интернете на дому. Доставим Wi-Fi вингл или роутер бесплатно
Dos Credobank с&nbsp;заботой о&nbsp;клиентах Dos Credobank с заботой о клиентах
23 марта, понедельник
10:37
У пассажиров рейса Москва — Бишкек, прибывшего вчера, коронавирус не обнаружен У пассажиров рейса Москва — Бишкек, прибывшего вчера, к...
10:24
ЧС в Кыргызстане. Автобусы переполнены, люди недовольны временными трудностями
10:17
В Китае выздоровели около 90 процентов зараженных коронавирусом
10:11
Алгоритм размещения под карантин зависит от эпидемиологической ситуации в мире
10:09
Водители автобусов закрывают валидаторы. Что делать тем, кто купил проездной?