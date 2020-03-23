В Китае выздоровели около 90 процентов зараженных коронавирусом

Число больных новым типом коронавируса в Китае снижается, в настоящий момент в больницах остаются 5 тысяч 120 человек, при этом почти 90 процентов зараженных выздоровели. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 81 тысячи 93 человек, из них 72 тысячи 703 человека излечились и выписаны из больниц, что составляет 89,65 процента от общего числа заболевших.

В провинции Хубэй, очаге эпидемии, смертность составила 4,65 процента. В городе Ухань — 5 процентов. Всего эпидемия унесла жизни 3 тысяч 270 человек, смертность в среднем по Китаю составила 4 процента.

На сегодня в Кыргызстане зарегистрировали 14 случаев заражения коронавирусом. В республике ввели режим чрезвычайной ситуации.