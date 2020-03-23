08:16
USD 83.53
EUR 90.10
RUB 1.07
Общество

Оперный певец Пласидо Доминго заразился коронавирусом

Испанский оперный певец Пласидо Доминго сообщил, что заразился новым типом коронавируса. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Я считаю своим моральным долгом объявить, что у меня положительный результат теста на коронавирус COVID-19. Моя семья и я находимся в самоизоляции до тех пор, пока это считается необходимым с медицинской точки зрения», — отметил оперный певец.

По словам Пласидо Доминго, сейчас и он, и члены его семьи чувствуют себя хорошо, но у него были кашель и жар, поэтому он решил сдать анализы. Оперный певец попросил всех быть предельно осторожными, следовать рекомендациям властей, часто мыть руки, держаться на достаточном расстоянии от других людей и оставаться дома.

«Вместе мы сможем бороться с этим вирусом и остановить нынешний мировой кризис. Так что, надеюсь, очень скоро мы сможем вернуться к обычной повседневной жизни», — подчеркнул он.

Пласидо Доминго также призвал следовать рекомендациям органов местного самоуправления для обеспечения безопасности и защиты не только себя, но и всего общества.

Пласидо Доминго родился в январе 1941 года в Мадриде. Он получил 12 музыкальных премий «Грэмми», в том числе 3 латиноамериканские. В его репертуаре более 150 ролей, за свою карьеру он сыграл более чем в 4 тысячах спектаклей. Получил награды за записи к постановкам «Кармен» Жоржа Бизе, «Лоэнгрин» Рихарда Вагнера, а также «Аида» и «Травиата» Джузеппе Верди.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147554/
просмотров: 477
Версия для печати
Материалы по теме
Ангела Меркель контактировала с зараженным коронавирусом, она уходит на карантин
Коронавирус в КР. Правительство вводит запрет на вывоз некоторых продуктов
Изменилось расписание рейсов из Москвы, запланированных на 23 марта
Германия вводит карантин из-за коронавируса: встречаться можно только по двое
По $330 требуют у туристов-кыргызстанцев за возврат домой из Анталии
Минздрав закупил 5 тысяч экспресс-тестов для быстрой диагностики коронавируса
Фото дня. Бишкекчане ждут своей очереди в банк, сидя в метре друг от друга
Кыргызстанец пытался вывезти 4 тысячи масок в Казахстан. Его задержали
Первый день ЧС в Кыргызстане: что происходит на рынках и улицах Бишкека
В Узбекистане вводят обязательное ношение масок в общественных местах
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит 19&nbsp;марта Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит 19 марта
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. В&nbsp;штабе рассказали о&nbsp;заболевших из&nbsp;Бишкека Коронавирус в Кыргызстане. В штабе рассказали о заболевших из Бишкека
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит 20&nbsp;марта Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит 20 марта
Девять продуктов, чтобы не&nbsp;заразиться коронавирусом Девять продуктов, чтобы не заразиться коронавирусом
Бизнес
Стартовали доставка SIM-карт и&nbsp;пополнение баланса на&nbsp;дому по&nbsp;всему Кыргызстану Стартовали доставка SIM-карт и пополнение баланса на дому по всему Кыргызстану
Звонки на&nbsp;все номера горячих линий для абонентов О! БЕСПЛАТНЫЕ Звонки на все номера горячих линий для абонентов О! БЕСПЛАТНЫЕ
Организуем работу в&nbsp;интернете на&nbsp;дому. Доставим Wi-Fi вингл или роутер бесплатно Организуем работу в интернете на дому. Доставим Wi-Fi вингл или роутер бесплатно
Dos Credobank с&nbsp;заботой о&nbsp;клиентах Dos Credobank с заботой о клиентах
23 марта, понедельник
08:15
Ангела Меркель контактировала с зараженным коронавирусом, она уходит на карантин Ангела Меркель контактировала с зараженным коронавирусо...
07:59
Коронавирус в КР. Правительство вводит запрет на вывоз некоторых продуктов
07:41
Оперный певец Пласидо Доминго заразился коронавирусом
00:53
Изменилось расписание рейсов из Москвы, запланированных на 23 марта
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
22 марта, воскресенье
23:33
Германия вводит карантин из-за коронавируса: встречаться можно только по двое
22:48
По $330 требуют у туристов-кыргызстанцев за возврат домой из Анталии
22:24
Минздрав закупил 5 тысяч экспресс-тестов для быстрой диагностики коронавируса
22:09
Фото дня. Бишкекчане ждут своей очереди в банк, сидя в метре друг от друга
22:00
Чудаки парковки. Водители вынуждают других участников движения нарушать ПДД