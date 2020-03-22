Вопрос водителей в Иране решен, они возвращаются в Кыргызстан

Вопрос грузоперевозчиков, застрявших в Иране из-за пандемии коронавируса и закрытия границ, из Кыргызстана решен, они возвращаются на родину. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Больше двух недель 60 водителей грузовых машин не могли вернуться в КР, они остались на территории Ирана из-за закрытия границ Азербайджаном и Туркменистаном.

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«В настоящее время из 60 водителей 21 находится на территории РФ, они направляются в сторону российско-казахстанской границы, к контрольно-пропускному пункту «Караозек». 10 машин ожидают перехода через контрольно-пропускной пункт «Самур» на границе Азербайджана с Россией. 25 автомашин направляются в Кыргызстан по территории Казахстана. Еще один водитель помещен на карантин после прохождения границы РК с РФ, так как он является гражданином Казахстана», — говорится в сообщении.

МИД КР отмечает, что этот вопрос на особом контроле, а с водителями поддерживается постоянная связь.

Напомним, ранее водители-кыргызстанцы, застрявшие на территории Ирана, просили ускорить решение вопроса по их возвращению на родину, так как у них не осталось денег ни на солярку, ни на еду, а денежные переводы там не получить.