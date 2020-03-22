Коронавирус в Кыргызстане. Минздрав: медики обеспечены всем необходимым

Медицинские работники Кыргызстана обеспечены всем необходимым. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова.

По ее словам, правительство на борьбу с коронавирусом выделило 30 миллионов сомов. На эти деньги закупили 220 защитных костюмов, 1 тысячу халатов, 1 тысячу 200 штук упаковок перчаток, 20 тысяч масок для медиков.

«Мы стараемся обеспечивать медиков защитными костюмами, перчатками. Медики в обсерватории на авиабазе «Ганси» работают вахтовым методом — неделю работают, неделю отдыхают», — сказала Айнура Акматова.

Она добавила, что в настоящий момент прорабатывается вопрос закупки экспресс-тестов.

«Мы провели видеоконференцию с представителями КНР, в которой участвовали врачи и эпидемиологи. Они рассказали о борьбе с коронавирусом, его локализации распространения в стране. Сегодня есть несколько предложений, которые прорабатывает отдел закупок Минздрава», — добавила Айнура Акматова.