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Общество

В Узбекистане вводят обязательное ношение масок в общественных местах

В Узбекистане с 23 марта вводят обязательное ношение масок в общественных местах. Об этом сообщило Podrobno.uz.

С 23 марта гражданам, которых заметят в общественных местах без масок, сделают предупреждение.

С 25 марта начнут наказывать — за отсутствие маски в общественном месте грозит штраф в размере 223 тысяч сумов (около 1,9 тысячи сомов). При повторном нарушении штраф вырастет в три раза — до 669 тысяч сумов (около 5,9 тысячи сомов).

В Узбекистане на сегодня зафиксировали 43 случая заражения коронавирусом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147536/
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