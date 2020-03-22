В Узбекистане вводят обязательное ношение масок в общественных местах

В Узбекистане с 23 марта вводят обязательное ношение масок в общественных местах. Об этом сообщило Podrobno.uz.

С 23 марта гражданам, которых заметят в общественных местах без масок, сделают предупреждение.

С 25 марта начнут наказывать — за отсутствие маски в общественном месте грозит штраф в размере 223 тысяч сумов (около 1,9 тысячи сомов). При повторном нарушении штраф вырастет в три раза — до 669 тысяч сумов (около 5,9 тысячи сомов).

В Узбекистане на сегодня зафиксировали 43 случая заражения коронавирусом.