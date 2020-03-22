Содержащиеся на карантине в «Манасе» требуют выселить паломников за нарушения

Содержащиеся в карантине на территории бывшей американской базы в «Манасе» требуют выселить паломников за несоблюдение правил обсервации и нарушение условий. Об этом в микроблоге Twitter написал пользователь, вернувшийся сегодня из Индии.

«Верующие отказываются носить маски, не прикрывают рот при кашле и чихании, толпятся в узком коридоре, мешая пройти другим. Отказываются соблюдать правила и пытаются установить свои», — написал пользователь.

Люди начинают требовать выселить паломников. Верующие отказываются носить маски, не прикрывают рот при кашле и чихании, толпятся в узком коридоре, мешая пройти другим. Отказываются соблюдать правила и пытаются установить свои. — dvzzz (@dvzzz) March 22, 2020

«Сначала мусульмане хотели разделить все семьи, чтобы мужчины и женщины жили на разных этажах. Естественно, обычные семейные люди не согласились, поэтому они организовали охрану у палат своих женщин. Из-за этого толпятся в коридорах, люди боятся ходить мимо них», — отметил он.

Ранее этот же пользователь сообщал: «По прибытии всех оставили ждать в самолете, паломники устроили бунт, обзывали врачей, требуя выпустить их на намаз... и их выпустили».

Напомним, что накануне утром стало известно о еще шести случаях коронавируса. Вечером республиканский штаб сообщил еще о двух зараженных в Бишкеке.