Содержащиеся на карантине в «Манасе» требуют выселить паломников за нарушения

Содержащиеся в карантине на территории бывшей американской базы в «Манасе» требуют выселить паломников за несоблюдение правил обсервации и нарушение условий. Об этом в микроблоге Twitter написал пользователь, вернувшийся сегодня из Индии.
«Верующие отказываются носить маски, не прикрывают рот при кашле и чихании, толпятся в узком коридоре, мешая пройти другим. Отказываются соблюдать правила и пытаются установить свои», — написал пользователь.
«Сначала мусульмане хотели разделить все семьи, чтобы мужчины и женщины жили на разных этажах. Естественно, обычные семейные люди не согласились, поэтому они организовали охрану у палат своих женщин. Из-за этого толпятся в коридорах, люди боятся ходить мимо них», — отметил он.
Ранее этот же пользователь сообщал: «По прибытии всех оставили ждать в самолете, паломники устроили бунт, обзывали врачей, требуя выпустить их на намаз... и их выпустили».
Напомним, что накануне утром стало известно о еще шести случаях коронавируса. Вечером республиканский штаб сообщил еще о двух зараженных в Бишкеке.
Таким образом, на сегодня в стране зарегистрировано уже 14 случаев заражения коронавирусом. Большинство заразившихся — паломники, вернувшиеся из малого хаджа в Саудовской Аравии. В республике введен режим чрезвычайной ситуации.