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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Высокие цены на продукты. В акимиатах Бишкека созданы группы реагирования

В акимиатах Бишкека созданы оперативные группы реагирования на необоснованное повышение цен на продукты питания, товары широкого потребления и медикаменты. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

О случаях повышения стоимости можно сообщать на горячие линии в WhatsApp.

Ленинский район: 0700902409 (Айтурган Бийгараева);

Октябрьский район: 0556777821 (Жекшен Узакбаев);

Первомайский район: 0556012575 (Тариель Айтиев);

Свердловский район: 0707377577 (Нуржан Тилек уулу).

В муниципалитете добавили, что с вопросами об эпидемиологической ситуации в столице можно обращаться в городской штаб по коронавирусу: 0312625813, 0555839379 или писать на WhatsApp: 0705025010, горячую линию Госсанэпиднадзора: 0555920241.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147433/
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