Коронавирус в Кыргызстане. Ближайший борт из Москвы в Ош прилетит 25 марта

С сегодняшнего дня все международные авиарейсы в/из города Бишкек и Ош отменены. Но есть исключения. Кыргызстанцы, находящиеся в Москве, могут вернуться на родину.

Как сообщают в авиакомпании «Авиа Траффик», на основании решения республиканского штаба им запрещено выполнять запланированные ранее международные рейсы, кроме одного.

«Авиакомпания будет осуществлять один раз в неделю перевозку пассажиров по маршруту Ош — Москва — Ош. Ближайшая дата разрешена только 25 марта 2020 года: рейс ТФ965 Ош — Домодедово вылет в 08.30, ТФ966 Домодедово — Ош вылет в 11.30», — отметили в компании.

Пассажирам, имеющим авиабилеты на рейсы «Авиа Траффик Компани», рекомендуется изменить дату вылета на более поздний срок или вернуть билет в местах приобретения или в головном офисе авиакомпании. Стоимость будет возмещена.

Как отмечается, с 20 марта по 30 апреля 2020 года авиакомпания будет принимать к перевозке пассажиров на рейсы ТФ965/966 Ош — Москва — Ош вне зависимости от международного маршрута, указанного в авиабилете, выписанного на авиакомпанию «Авиа Траффик Компани».

В Кыргызстане выявили новые случаи коронавируса. Заболевание диагностировано у трех жительниц Ноокатского района, вернувшихся из Кувейта. Общее число заразившихся в республике — шесть человек. В двух районах ввели режим чрезвычайной ситуации.