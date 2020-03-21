Республика Катар построит в Кыргызстане школы, детсады и IT-лицеи

Республика Катар построит в Кыргызстане до начала нового учебного года девять школ, два детских сада и два IT-лицея. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, накануне состоялась встреча главы ведомства Каныбека Исакова с послом Катара Абдуллой бин Ахмедом Аль-Сулайтини.

«Посол заявил, что строительство объектов будет завершено до августа 2020 года, после чего их передадут Министерству образования. Еще четыре школы планируется построить до конца года», — отметили в ведомстве.

Кроме того, Абдулла бин Ахмед Аль-Сулайтини сказал о возможности предоставления бюджетных мест в вузах Катара по IT и медицине.