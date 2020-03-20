19:22
USD 72.90
EUR 81.83
RUB 0.98
Общество

Банк отказался принимать у бишкекчанина деньги по кредиту по старому курсу

Банк отказался принимать у бишкекчанина деньги по курсу продажи доллара в 73 сома. Из-за этого он остался должен по кредиту почти 400 тысяч сомов. Об этом читатель сообщил 24.kg.

По его словам, накануне он решил закрыть в банке долларовый кредит. Пришел с сомами. Банк принял все и посчитал по курсу продажи в 73 сома. Именно таким был курс на тот момент.

«Это было 19 марта в 13.00. В 16.00 из банка позвонили и сказали, что не могут зачислить деньги на долларовый счет. В итоге они без меня перевели деньги на сомовый счет. У меня есть все квитанции. Разве так можно? Теперь я должен на 370 тысяч сомов больше, потому что вырос курс доллара», — рассказал бишкекчанин.

В Национальном банке Кыргызстане ему посоветовали обратиться к ним. В НБ КР есть специальный отдел по защите прав потребителей.

«Пусть придет к нам и напишет заявление. У каждой из сторон в подобных конфликтах своя правда. В любом случае в банках есть камеры, будет сразу видно, во сколько приходил человек. Если все действительно так, как он рассказывает, мы банк накажем. Такого быть не должно. Они не имеют права так поступать», — подчеркнул председатель Нацбанка Толкунбек Абдыгулов.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147345/
просмотров: 1122
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан возьмет очередной кредит на модернизацию Уч-Курганской ГЭС
Ратифицировано соглашение по проекту развития водоснабжения в сельских районах
Ратифицировано соглашение по реабилитации системы водоснабжения в городе Кербен
Ратифицировано соглашение по реабилитации системы водоснабжения в городе Исфана
Цифра дня. $10,1 миллиарда кредитов и грантов получил Кыргызстан за 26 лет
Уровень долларизации кредитов в Кыргызстане составил 35,8 процента
На 22 миллиарда сомов выдано микрокредитов с начала года в Кыргызстане
Цифра дня. $373,5 миллиона выделил на проекты Российско-Кыргызский фонд развития
Если из горячего крана течет холодная вода. Как добиться перерасчета
В Кыргызстане усилят защиту вкладчиков на случай банкротства банков
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит сейчас
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит 19&nbsp;марта Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит 19 марта
Пандемия коронавируса. Что происходит сейчас на&nbsp;границе Кыргызстана и&nbsp;Казахстана Пандемия коронавируса. Что происходит сейчас на границе Кыргызстана и Казахстана
Заражение коронавирусом зафиксировано в&nbsp;Джалал-Абадской области Заражение коронавирусом зафиксировано в Джалал-Абадской области
Бизнес
Организуем работу в&nbsp;интернете на&nbsp;дому. Доставим Wi-Fi вингл или роутер бесплатно Организуем работу в интернете на дому. Доставим Wi-Fi вингл или роутер бесплатно
Dos Credobank с&nbsp;заботой о&nbsp;клиентах Dos Credobank с заботой о клиентах
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; работает в&nbsp;штатном режиме ОАО «Кыргызтелеком» работает в штатном режиме
Увеличены емкость и&nbsp;охват 4G&nbsp;LTE-сети О! в&nbsp;35&nbsp;населенных пунктах Увеличены емкость и охват 4G LTE-сети О! в 35 населенных пунктах
20 марта, пятница
19:14
Коронавирус в Кыргызстане. Бишкекчане штурмуют точки продажи муки Коронавирус в Кыргызстане. Бишкекчане штурмуют точки пр...
19:01
Цифра дня. До 25 миллионов человек могут потерять работу из-за коронавируса
18:47
Банк отказался принимать у бишкекчанина деньги по кредиту по старому курсу
18:43
Коронавирус в Кыргызстане. Ближайший борт из Москвы в Ош прилетит 25 марта
18:20
Оправдать Сапара Исакова за отсутствием события преступления просят адвокаты