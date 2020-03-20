Банк отказался принимать у бишкекчанина деньги по кредиту по старому курсу

Банк отказался принимать у бишкекчанина деньги по курсу продажи доллара в 73 сома. Из-за этого он остался должен по кредиту почти 400 тысяч сомов. Об этом читатель сообщил 24.kg.

По его словам, накануне он решил закрыть в банке долларовый кредит. Пришел с сомами. Банк принял все и посчитал по курсу продажи в 73 сома. Именно таким был курс на тот момент.

«Это было 19 марта в 13.00. В 16.00 из банка позвонили и сказали, что не могут зачислить деньги на долларовый счет. В итоге они без меня перевели деньги на сомовый счет. У меня есть все квитанции. Разве так можно? Теперь я должен на 370 тысяч сомов больше, потому что вырос курс доллара», — рассказал бишкекчанин.

В Национальном банке Кыргызстане ему посоветовали обратиться к ним. В НБ КР есть специальный отдел по защите прав потребителей.

«Пусть придет к нам и напишет заявление. У каждой из сторон в подобных конфликтах своя правда. В любом случае в банках есть камеры, будет сразу видно, во сколько приходил человек. Если все действительно так, как он рассказывает, мы банк накажем. Такого быть не должно. Они не имеют права так поступать», — подчеркнул председатель Нацбанка Толкунбек Абдыгулов.

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