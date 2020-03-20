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Общество

Рейды по рынкам. В Таласской области цены на продукты не завышены

В Кара-Бууринском и Манасском районах Таласской области фактов завышения цен на социально значимые товары не зафиксировали. Об этом сообщили в пресс-службе Финансовой полиции.

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Отмечается, что сотрудники межрайонного отдела ГСБЭП круглосуточно выезжают на точки продаж, личный состав отдела ориентирован на недопущение и предотвращение незаконного завышения цен на продукты первой необходимости.

«В ходе очередного выезда установлено, что цены на продукты питания не превышают норм и среди населения не замечен ажиотаж. В аптечных пунктах цена медицинских масок не превышает 10 сомов, но наблюдается дефицит», — сказали в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147337/
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