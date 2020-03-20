Можно ли использовать антисептики для рук? Ответ Чубака ажы Жалилова

Мусульмане могут использовать антисептики для обработки рук. Об этом сообщил бывший муфтий Кыргызстана Чубак ажы Жалилов.

Отметим, в социальных сетях некоторые призывают мусульман не использовать антисептики, так как в них содержится спирт.

Отвечая на вопрос слушателя, Чубак ажы Жалилов в прямом эфире отметил, что спирт в этом случае используется поверхностно ради защиты от вируса.

«Обязательно используйте антисептики. Если в аптеках дорого, можете, как мы, приготовить в домашних условиях. Чаще мойте руки и выполняйте все советы и рекомендации Минздрава», — говорит Чубак ажы Жалилов.