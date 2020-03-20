В семь районов Ошской области организовали доставку муки. Об этом сообщила пресс-служба мэрии южной столицы.

По ее словам, в связи с закрытием рынков и приостановлением работы общественного транспорта местные власти организовали доставку муки в Алайский, Араванский, Кара-Кульджинский, Кара-Суйский, Ноокатский, Узгенский и Чон-Алайский районы.

«Жители этих районов могут обратиться с заявлением, чтобы получить муку. Местные власти доставят ее до дома. Тот, кто живет за чертой города, по-прежнему может приехать в один из административных центров и купить муку», — подчеркнули в муниципалитете.