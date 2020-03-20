В семь районов города Ош организовали доставку муки (обновлено)

В семь районов Оша организовали доставку муки. Об этом сообщила пресс-служба мэрии южной столицы.

По ее словам, в связи с закрытием рынков и приостановлением работы общественного транспорта местные власти организовали доставку муки в микрорайоны «Амир-Тимур», «Туран», «Манас-Ата», «Сулайман-Тоо», «Керме-Тоо», «Курманжан Датка» и айыльный округ Жапалак.

«Жители этих районов могут обратиться с заявлением, чтобы получить муку. Местные власти доставят ее до микрорайона. Тот, кто живет за чертой города, по-прежнему может приехать в один из административных центров района и купить муку», — подчеркнули в муниципалитете.

Накануне сообщилось, что в Оше огромные очереди за мукой. С сегодняшнего дня в южной столице перестал ходить общественный транспорт.