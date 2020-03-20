В Ноокатском районе Кыргызстана установили 35 блок-постов

В Ноокатском районе Ошской области установили 35 блок-постов. Об этом сообщили в УВД региона.

Ограничения установлены в двух айыльных аймаках — Жаны-Ноокат и Зулпуев.

«В регионе проводят разъяснительную работу. УВД Ошской области просит граждан с пониманием относиться к проблеме и не выходить без надобности из дома», — сообщили в милиции.

В Кыргызстане выявили новые случаи коронавируса. Заболевание диагностировано у трех жительниц Ноокатского района, вернувшихся из Кувейта. Общее число заразившихся в республике — шесть человек. В двух районах ввели режим чрезвычайной ситуации.