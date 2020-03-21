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Общество

24.kg поздравляет кыргызстанцев с Ноорузом

Коллектив 24.kg поздравляет всех граждан республики с праздником весеннего обновления — Ноорузом.

Несмотря на то что кыргызстанцы сегодня не смогут встретить этот праздник с тем размахом, как они привыкли, приходит долгожданное тепло и весна вступает в свои законные права.

Весна — это обновление жизни, это время, когда у людей появляются новые планы, рождаются надежды и мечты.

Пусть в это непростое для всего мира время Нооруз войдет в ваш дом хорошим настроением и придаст сил для борьбы с общей бедой. Нас, кыргызстанцев, всегда объединяло стремление жить в мирной, процветающей и благополучной стране.

Искренне желаем всем здоровья, согласия, спокойствия, добра, мира и благоденствия!
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147293/
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