Неделя-24. Как коронавирус проник в Кыргызстан и почему рухнул сом

Коронавирус продолжает держать мир в заложниках. Если в Китае с ним практически справились, то в Европе ситуацию стала угрожающей. Не обошла зараза и Кыргызстан. По последним данным, в республике выявили 6 случаев заболевания.

В Сузакском районе Джалал-Абадской области, где выявили первые три случая заражения коронавирусом, ввели режим чрезвычайной ситуации. Заболевшими оказались паломники, которые вернулись из Саудовской Аравии. Режим чрезвычайной ситуации также ввели и в Ноокатском районе, где также зафиксировали случаи заражения.

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По решению правительства закрыли границу и запретили въезд в республику иностранцам. Одновременно с этим авиакомпании отменили часть рейсов из Бишкека и Оша. Но вирус в республику успели завезти паломники из Саудовской Аравии за несколько дней до принятия карантинных мер.

Помимо трехнедельного карантина в школах, ввели и другие ограничения — закрыты все кинотеатры, ночные клубы и компьютерные клубы. Следом под закрытие попали и кафе с числом посадочных мест больше 50.

Фото из интернета. Курсы валют по отношению к сому вечером 19 марта

Сом не выдержал и к концу недели обвалился сразу на 12 сомов — до 85 сомов за $1. В Нацбанке объяснили это резким падением цен на нефть, снижением деловой активности и падением курсов рубля и тенге. Правда, уже в пятницу доллар откатился к отметке в 78 сомов. Пока неизвестно удержится ли он на новой отметке и как долго. Также непонятно, как падение сома отразится на росте цен на основные продукты питания.

Всего с начала 2020 года кыргызский сом подешевел по отношению к доллару США на 22,14 процента. Не лучше дела и у наших соседей по ЕАЭС: российский рубль обесценился на 29,5 процента, белорусский рубль — на 20,5 процента, казахский тенге — на 17,2 процента.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в традиционном обзоре «Неделя-24».

Экономика Кыргызстана до коронавируса

После спада за последние шесть месяцев в феврале 2020-го экономика Кыргызстана ожила. Рост ВВП ускорился. Однако эксперты советуют не радоваться: пока еще не оценивались последствия мероприятий, связанных с коронавирусом, и мартовское падение курса сома по отношению к доллару. Скорее всего, по итогам марта мы получим картину гораздо печальнее. Подробнее в материале «Итоги февраля. Рост экономики вопреки всему».

Чем занять детей во время карантина

Фото 24.kg. В школах и вузах Кыргызстана действует трехнедельный карантин по коронавирусу

В Кыргызстане объявили трехнедельный карантин во всех школах. Родители пытаются срочно решить, чем занять детей. Кто-то отправляет их к родственникам в село, кто-то оставляет дома. Если ни тот, ни другой вариант не подходят, то придется идти с ребенком в офис. 24.kg предлагает несколько советов, которые помогут ему провести время в офисе спокойно, а вам не доставят лишних неудобств — «Школьный карантин. Как взять ребенка на работу и не сойти с ума».

До 8 апреля 2020 года все школы Кыргызстана ушли на карантин. Посещать детские площадки, кинотеатры и прочие места массового скопления людей не рекомендуется. Чем же занять в это время детей? 24.kg предлагает читателям несколько полезных советов, которые помогут с минимальными потерями пережить трехнедельный карантин, — «Школьный карантин. Чем занять детей, если на площадку нельзя».

Пока дети радуются неожиданным каникулам, родители пытаются понять, как им организовать досуг. Помочь в этом может интернет. 24.kg представляет подборку познавательных и интересных ресурсов. Благодаря им школьники проведут время с пользой. Подробнее — «Школьный карантин. Полезные онлайн-ресурсы для детей».

Родителям, которые не смогут взять отпуск или отгулы на время школьного и детсадовского карантинов, придется оставлять детей одних дома. 24.kg предлагает несколько правил безопасности, которые помогут защитить ребенка от неприятных неожиданностей — «Школьный карантин. Правила безопасности, если ребенок дома один».

Чем американцу понравились отношения в кыргызских семьях

Фото 24.kg. Джонатан Лу в 24.kg

Американец Джонатан Лу — волонтер Корпуса мира. Он приехал в Кыргызстан в 2018 году и преподает английский язык в школе Нарына. За два года Джонатан выучил кыргызский язык и разговаривает на нем не хуже местных. «До того, как приехал, слышал лишь о военной авиабазе в аэропорту «Манас». Об этом я читал в газетах», — рассказал в интервью 24.kg Джонатан Лу.

Соперников с Запада шокировала мощь кыргызстанских таэквондистов

Многие спортсмены в Кыргызстане блистают в юные годы, а после 18 лет карьеру заканчивают. Но Куттубек Мияров главных успехов достиг взрослым. Он четырехкратный чемпион мира по таэквондо ITF. На чемпионате мира — 2019 добился редкого достижения, завоевав пять наград. Почему он бросал таэквондо и для чего вернулся, чем шокировал европейцев, и как на него повлияла вспышка коронавируса в мире, 23-летний Куттубек Мияров рассказал в интервью 24.kg.

Красота Кыргызстана глазами читателей

Фото Николая Манаковского. Закат в Бишкеке

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О тех, кому правила не писаны

Фото читателя 24.kg. Этот белый «Лексус», по словам бишкекчанина, постоянно паркуют с нарушением

Жители Бишкека и других городов страны по мере сил продолжают борьбу с нерадивыми автолюбителями, которым плевать на все правила. Читатели постоянно присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg видеоролики и фотографии с нарушителями правил парковки. Подробнее в нашей постоянной рубрике «Чудаки парковки».

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