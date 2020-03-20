Кризис из-за коронавируса. Туроператоры просят помощи у Сооронбая Жээнбекова

В связи с распространением вспышки коронавируса в мире туроператоры просят президента страны срочно реализовать пакет антикризисных мер. Об этом 24.kg сообщили в Ассоциации туризма Кыргызстана.

«Сложившаяся ситуация в республике и меры по нераспространению пандемии парализовали продажу туров в сфере выездного, въездного и детского туризма, привели к аннулированию множества уже заключенных договоров и задержке взаиморасчетов между участниками туристического рынка, включая возврат средств по всей цепочке формирования и реализации туристического продукта», — информируют главу государства в организации.

У туристических компаний и организаций индустрии гостеприимства заканчиваются средства на выплату заработной платы сотрудникам, аренду помещений, уплату налогов и сборов. Это более 160 туристических агентств, еще около 100 предприятий гостиничного бизнеса, не считая санаторно-курортных организаций и детских лагерей.

«Мы нуждаемся в налоговых каникулах и других мерах поддержки», — говорится в обращении к Сооронбаю Жээнбекову.

Ассоциация туризма предлагает ввести временный мораторий (каникулы) для организаций турбизнеса, санаторно-курортных организаций и гостиничного хозяйства на уплату налогов и платежей в социальные фонды, как это уже делается в различных странах мира.

Они также просят оказать помощь туристическим агентствам и гостиницам, разработав механизм компенсации (возмещения) прямых убытков, понесенных из-за отмены туристических программ в результате введения ограничений на перемещение туристов и приостановки формирования и реализации туристического продукта.

Организаторы туристического бизнеса также рассчитывают на освобождение от выплаты налога на имущество до IV квартала 2020 года, НДС на полгода, отстрочку выплат по кредитным процентам.