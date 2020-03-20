Госархив пополнят документы о кыргызстанцах трудовой мобилизации в годы войны

Копии архивных документов о кыргызстанцах, находившихся в 1942-1945 годах в трудовой мобилизации на предприятиях Челябинской области, передали Генеральному консулу КР в Екатеринбурге Руслану Бийбосунову. Об этом сообщили в генконсульстве.

По данным объединенного государственного архива Челябинской области, первые группы трудомобилизованных появились на предприятиях весной-летом 1942-го. В сентябре 1943 года примерно на 30 предприятиях работало около 20 тысяч трудомобилизованных, из них, согласно архивным документам, более 5,3 тысячи кыргызстанцев.

Найденные документы рассказывают о нелегком труде и быте на предприятиях Челябинской области. В годы Великой Отечественной войны мобилизованные обеспечивали фронт боеприпасами, боевой техникой и всем необходимым.

«В имеющихся архивных документах крайне редко указывалась национальная принадлежность либо местность, из которой мобилизованные были призваны. Сотрудники архива отобрали только те документы, которые давали возможность установить национальную принадлежность перечисляемых в нем лиц. Кроме того, выявлена информация о 70 трудоармейцах немецкой национальности, проживавших на момент мобилизации на территории Киргизской ССР», — отметили в архиве.

Архивисты также выявили два личных партийных дела направленных в Челябинскую область представителей Компартии Киргизской ССР, которые курировали вопросы трудовой деятельности и условий жизни своих соотечественников, Мамыта Усубалиева и Бейшеналы Атаналиева.

Полученные материалы направят для дальнейшего изучения в Государственный комитет по делам обороны и архивное агентство ГРС Кыргызстана.