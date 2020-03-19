18:21
USD 72.90
EUR 81.83
RUB 0.98
Общество

Сообщение о заразившемся коронавирусом осужденном в ИК-47 — фейк

Сообщение о том, что из исправительной колонии № 47 заключенного из Джалал-Абада вывезли в тяжелом состоянии с подозрением на коронавирус, не соответствует действительности. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГСИН.

По данным ведомства, в исправительных учреждениях подготовлены стационары, в которые будут размещать осужденных с подозрением на вирус.

«Такие сообщения распространяют те, кому делать нечего, может, это связано с политикой», — сказали в пресс-службе.

Сообщение о том, что заключенного колонии «уволокли в тяжелом состоянии с подозрением на COVID-19», опубликовал в соцсети Facebook пользователь Мелис Аспеков.

Напомним, накануне в республике выявлены первые три случая заражения коронавирусом. Все три человека — жители Сузака, вернувшиеся из малого хаджа в Саудовской Аравии. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147162/
просмотров: 384
Версия для печати
Материалы по теме
Фейки о коронавирусе. В Нарынской области задержали дезинформаторов
Восемь простых правил помогут кыргызстанцам победить коронавирус
«Сорос-Кыргызстан» формирует фонд в $100 тысяч для борьбы с коронавирусом
В Кыргызстане развернули почти 2 тысячи мест для обсервации по коронавирусу
Бишкекчане могут обращаться с вопросами в городской штаб по коронавирусу
У жителей Сузака собирают деньги на дезинфекцию. В МЧС опровергли информацию
От зарплаты до миллиона. Депутаты поддержат борьбу с коронавирусом
От Арстана Алая до Дастанбека Джумабекова. Как народ шутит про коронавирус
Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит 19 марта
Как выглядят опустевшие из-за коронавируса города в странах Европы
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит сейчас
Пандемия коронавируса. Что происходит сейчас на&nbsp;границе Кыргызстана и&nbsp;Казахстана Пандемия коронавируса. Что происходит сейчас на границе Кыргызстана и Казахстана
Заражение коронавирусом зафиксировано в&nbsp;Джалал-Абадской области Заражение коронавирусом зафиксировано в Джалал-Абадской области
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит 19&nbsp;марта Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит 19 марта
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; идет навстречу заемщикам из-за коронавируса «Бакай Банк» идет навстречу заемщикам из-за коронавируса
Как оплатить услуги не&nbsp;выходя из&nbsp;дома? Через онлайн-банкинг &laquo;Керемет Банка&raquo;! Как оплатить услуги не выходя из дома? Через онлайн-банкинг «Керемет Банка»!
Люди помогают людям. Бишкекчанам раздали 15&nbsp;тысяч масок Люди помогают людям. Бишкекчанам раздали 15 тысяч масок
Все о&nbsp;коронавирусе. Для абонентов Beeline открыта бесплатная горячая линия Все о коронавирусе. Для абонентов Beeline открыта бесплатная горячая линия
19 марта, четверг
18:20
Вслед за студентами и школьниками Жогорку Кенеш тоже уходит на каникулы Вслед за студентами и школьниками Жогорку Кенеш тоже ух...
18:16
Фейки о коронавирусе. В Нарынской области задержали дезинформаторов
18:15
Восемь простых правил помогут кыргызстанцам победить коронавирус
18:07
«Бакай Банк» идет навстречу заемщикам из-за коронавируса
18:04
В каком случае на территории Кыргызстана может быть введен режим ЧС