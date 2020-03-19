Сообщение о том, что из исправительной колонии № 47 заключенного из Джалал-Абада вывезли в тяжелом состоянии с подозрением на коронавирус, не соответствует действительности. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГСИН.

По данным ведомства, в исправительных учреждениях подготовлены стационары, в которые будут размещать осужденных с подозрением на вирус.

«Такие сообщения распространяют те, кому делать нечего, может, это связано с политикой», — сказали в пресс-службе.

Сообщение о том, что заключенного колонии «уволокли в тяжелом состоянии с подозрением на COVID-19», опубликовал в соцсети Facebook пользователь Мелис Аспеков.

Напомним, накануне в республике выявлены первые три случая заражения коронавирусом. Все три человека — жители Сузака, вернувшиеся из малого хаджа в Саудовской Аравии. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.