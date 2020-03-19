Головой ответите. Депутат предупреждает главу Минздрава об ответственности

Министерство здравоохранения выдаст противочумные костюмы только тем медицинским работникам, кто контактирует с уже заболевшими коронавирусом. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил глава ведомства Космосбек Чолпонбаев.

Депутат Аида Исмаилова проинформировала чиновника о том, что у медиков, осуществляющих карантинные мероприятия в отеле «Ак-Кеме», нет спецкостюмов, масок, их не обеспечивают питанием.

«В «Ак-Кеме» находится 19 человек, которые прибыли из умры. Они обеспечены трехразовым питанием по линии МЧС. Маски есть на складе департамента по обеспечению лекарствами. Противочумные костюмы тоже у нас есть, но в соответствии с инструкцией их можно использовать только после подтверждения диагноза у предполагаемого инфицированного. Сейчас достаточно масок и халатов. Вот медики, работающие с зараженными в Сузаке, обеспечены же костюмами», — сказал глава Минздрава.

«Вы подвергаете других медиков большой опасности. Головой ответите», — возмутилась Аида Исмаилова.