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Общество

У кабмина нет денег купить 4 компьютера для санитарного карантина в «Манасе»

В Год цифровизации чиновники не нашли средств для покупки четырех компьютеров санитарно-карантинному посту в аэропорту «Манас». Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Исхак Пирматов.

Он отметил, что на борьбу с коронавирусом Минздраву выделено более 30 миллионов сомов.

«Но вы не нашли денег на покупку всего четырех компьютеров для санитарно-карантинного поста. Сейчас ведь вся нагрузка на наш аэропорт. Врачи заполняют анкеты ручкой. В Год цифровизации вручную они там пишут. Потом ведь им нужно еще эти данные передавать», — сказал нардеп.

Министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев, оправдываясь, заявил, что медики, несущие дежурство в аэропорту, в свободное время переносят данные в компьютер.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147084/
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