В Кыргызстане пожизненно лишенные свободы прекратили голодовку

Пожизненно лишенные свободы заключенные прекратили голодовку. Об этом 24.kg сообщили в Госслужбе исполнения наказаний.

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В ведомстве отметили, что сотрудники исправительных учреждений на постоянной основе проводили воспитательно-профилактические беседы и разъяснительные работы с осужденными к ПЛС и призывали их прекратить голодовку. «На сегодняшний день обстановка в исправительных учреждениях стабильная», — сказали в ГСИН.

Напомним, 9 марта объявившие голодовку пожизненно лишенные свободы заключенные требовали применить к ним гуманизацию по новому уголовному законодательству.