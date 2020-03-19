В поддержку медиков выделят 30 миллионов сомов, обещает премьер-министр

Для поддержки работников здравоохранения правительство выделит 30 миллионов сомов. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Глава кабмина отметил, что медики, контактирующие с инфицированными коронавирусом, находятся в зоне риска.

«Медицинские работники у нас трудятся за 8-9 тысяч сомов. Мы выделяем 30 миллионов в поддержку. Сейчас они находятся в сложной ситуации. Те, кто контактировал с больными, не могут видеться со своей семьей и родственниками. Мы все должны поддержать медиков», — сказал он.