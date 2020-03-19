ГКНБ: Пятеро осужденных добровольно отреклись от джихадистской идеологии

Пятеро осужденных добровольно отреклись от джихадистской идеологии. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

По его данным, совместно с ГСИН продолжается активная работа по дерадикализации членов террористических и экстремистских организаций, отбывающих наказание в исправительных учреждениях.

В ГКНБ отметили, что осужденные раскаялись и признали полностью ошибочность, бесполезность и утопичность данной идеологии, а также призвали население страны, и особенно молодежь, остерегаться от негативного влияния идеологии вышеуказанной религиозно-экстремистской организации и не вовлекаться в ее деятельность.

По данным ГКНБ, отреклись от идеологии:

— гражданин КР М.Б.М., 1975 г.р., осужденный в 2011 году приговором Ошского городского суда к 16 годам лишения свободы;

— гражданин КР А.Ф.К., 1988 г.р., осужденный в 2011 году приговором Ошского городского суда к 25 годам лишения свободы;

— гражданин КР Ж.А.А., 1991 г.р., осужденный в 2014 году приговором Ошского городского суда к 11 годам лишения свободы;

— гражданин КР К.Ж.А., 1996 г.р., осужденный в 2016 году приговором Ошского городского суда к пяти годам лишения свободы;

— гражданин КР У.И.И., 1996 г.р., осужденный в 2017 году приговором Ошского городского суда к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы.