По факту завышения цен на продукты возбуждено 19 уголовных дел

Генеральная прокуратура предупреждает о недопустимости искусственного, необоснованного повышения цен на продукты питания первой необходимости и недопущения нарушения правил карантина. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

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По ее данным, правоохранительными органами республики в ЕРПП зарегистрировано 19 досудебных производств и 9 проступков по фактам необоснованного завышения цен на продукты питания (мука, сахар) и медицинские изделия.

«Кроме того, в ЕРПП зарегистрированы два дела по факту распространения ложной информации о вспышке коронавируса в республике, а также один проступок прибывшего в КР иностранца, который уклонился от прохождения медосмотра по выявлению инфекции. По всем фактам ведется следствие, ход которого взят на контроль Генпрокуратуры», — сообщили в ГП.

В надзорном органе напомнили, что за установление и поддержание монопольно высоких или низких цен предусмотрена уголовная ответственность по статье «Монополистические действия и ограничение конкуренции» УК КР.

В случае нарушения условий и правил нахождения на карантине, вследствие чего возможно заражение неопределенного круга лиц, виновные могут быть привлечены к ответственности по статье «Умышленное или неосторожное нарушение санитарно-эпидемиологических правил, причинившее по неосторожности массовое заболевание, отравление людей или иной тяжкий вред» УК КР, а также по статье «Умышленное или неосторожное нарушение санитарно-эпидемиологических правил, причинившее по неосторожности менее тяжкий вред здоровью» Кодекса о проступках КР.

Сегодня стало известно о трех случаях заражения коронавирусом в Сузакском районе Джалал-Абадской области. Больные приехали из малого хаджа из Саудовской Аравии.