21:42
USD 72.90
EUR 81.83
RUB 0.98
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

По факту завышения цен на продукты возбуждено 19 уголовных дел

Генеральная прокуратура предупреждает о недопустимости искусственного, необоснованного повышения цен на продукты питания первой необходимости и недопущения нарушения правил карантина. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Сюжет по теме
Новый коронавирус

По ее данным, правоохранительными органами республики в ЕРПП зарегистрировано 19 досудебных производств и 9 проступков по фактам необоснованного завышения цен на продукты питания (мука, сахар) и медицинские изделия.

«Кроме того, в ЕРПП зарегистрированы два дела по факту распространения ложной информации о вспышке коронавируса в республике, а также один проступок прибывшего в КР иностранца, который уклонился от прохождения медосмотра по выявлению инфекции. По всем фактам ведется следствие, ход которого взят на контроль Генпрокуратуры», — сообщили в ГП.

В надзорном органе напомнили, что за установление и поддержание монопольно высоких или низких цен предусмотрена уголовная ответственность по статье «Монополистические действия и ограничение конкуренции» УК КР.

В случае нарушения условий и правил нахождения на карантине, вследствие чего возможно заражение неопределенного круга лиц, виновные могут быть привлечены к ответственности по статье «Умышленное или неосторожное нарушение санитарно-эпидемиологических правил, причинившее по неосторожности массовое заболевание, отравление людей или иной тяжкий вред» УК КР, а также по статье «Умышленное или неосторожное нарушение санитарно-эпидемиологических правил, причинившее по неосторожности менее тяжкий вред здоровью» Кодекса о проступках КР.

Сегодня стало известно о трех случаях заражения коронавирусом в Сузакском районе Джалал-Абадской области. Больные приехали из малого хаджа из Саудовской Аравии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147010/
просмотров: 120
Версия для печати
Материалы по теме
ЦУМ «Айчурек» закрывают на карантин
Родителям школьников, обучающихся в Великобритании, рекомендуют вывезти детей
Акрам Мадумаров. Ситуация в Сузакском районе под особым контролем
Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит сейчас
Осмотр и дезинфекцию не проводят. Паломники в Оше жалуются на условия карантина
Коронавирус в Кыргызстане. В Баткене закроются крупные рынки
Коронавирус в Кыргызстане. ГСИН обрабатывает исправительные учреждения
Айрым депутаттар айлык маяналарын Саламаттыкты сактоо министрлигине которушууда
Коронавирус в Кыргызстане. Кому в первую очередь надо сдать анализ: памятка
Зараженные коронавирусом чувствуют себя нормально и просят отпустить домой
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Что происходит сейчас Коронавирус в Кыргызстане. Что происходит сейчас
Пандемия коронавируса. Что происходит сейчас на&nbsp;границе Кыргызстана и&nbsp;Казахстана Пандемия коронавируса. Что происходит сейчас на границе Кыргызстана и Казахстана
Заражение коронавирусом зафиксировано в&nbsp;Джалал-Абадской области Заражение коронавирусом зафиксировано в Джалал-Абадской области
Казахстан вводит ограничения на&nbsp;границе Казахстан вводит ограничения на границе
Бизнес
Beeline переводит офисы обслуживания в&nbsp;Джалал-Абадской области на&nbsp;особый режим Beeline переводит офисы обслуживания в Джалал-Абадской области на особый режим
Смотри сериалы и&nbsp;фильмы бесплатно не&nbsp;выходя из&nbsp;дома в&nbsp;O!TV Смотри сериалы и фильмы бесплатно не выходя из дома в O!TV
Где сдать анализы в&nbsp;Кыргызстане? Где сдать анализы в Кыргызстане?
Вниманию абонентов Beeline в&nbsp;роуминге! Бесплатные звонки на&nbsp;номера горячей линии Вниманию абонентов Beeline в роуминге! Бесплатные звонки на номера горячей линии
18 марта, среда
21:41
Частые отключения света в Сокулуке. В ОАО «Северэлектро» рассказали почему Частые отключения света в Сокулуке. В ОАО «Северэлектро...
21:35
По факту завышения цен на продукты возбуждено 19 уголовных дел
21:21
Погоня водителя за «сбежавшим» джипом попала на видео в Голландии
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 19 марта: без осадков
20:40
ЦУМ «Айчурек» закрывают на карантин